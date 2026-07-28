プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、7月28日(火)・29日(水)に開催される。
本記事では、プロ野球オールスター2026の中継情報詳細を紹介する。
プロ野球オールスター2026の中継局一覧
プロ野球オールスター2026は、ネット『ABEMA』と『テレビ朝日』の地上波・BS/CS衛星放送で生中継を予定。『ABEMA』は2日間ともにホームランダービーから試合終了まで無料ライブ配信を行う。
『テレビ朝日』は各チャンネルによって中継されるイベントが異なっているが、衛星放送『CSテレ朝チャンネル2』では『ABEMA』同様にホームランダービーから試合終了まで生中継。地上波『テレビ朝日』と衛星放送『BS朝日』はリレー放送となり、ホームランダービーは『BS朝日』、試合開始から途中までは『テレビ朝日』、試合途中から終了までは『BS朝日』が生中継する。
|イベント
|開催時間
|テレビ放送
|ネット配信
|第1戦：7/28(火)
|第2戦：7/29(水)
|ホームランダービー
|17:30～18:00
(30分)
|17:30～18:00
(30分)
|BS朝日
CSテレ朝チャンネル2
|ABEMA
|開会式・入場式
|18:00～18:25
(25分)
|18:00～18:25
(25分)
|BS朝日
CSテレ朝チャンネル2
|ABEMA
|オールスターゲーム本戦
|18:30～
|18:30～
|テレビ朝日：18:30～21:00
BS朝日：21:00～
CSテレ朝チャンネル2
|ABEMA
※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
プロ野球オールスター2026の実況・解説は？
プロ野球オールスター2026はチャンネルによって実況・解説の担当者が異なり、『ABEMA』では1日目に杉谷拳士氏、2日目に里崎智也氏が出演。『テレビ朝日』は地上波とBS放送が同様で、1日目・2日目ともに古田敦也氏と松坂大輔氏が出演する。
一方、CS放送の『CSテレ朝チャンネル2』については、番組表に出演者が未記載となっている。
|チャンネル
|1日目：7/27(火)
|2日目：7/28(水)
|ABEMA
(ネット)
|【解説】杉谷拳士
【実況】生明辰也
【インタビュアー】中川絵美里
|【解説】里崎智也
【実況】田中大貴
【ゲスト】中川絵美里
|テレビ朝日
(地上波)
|【解説】古田敦也、松坂大輔
【実況】大西洋平
【インタビュー】草薙和輝、武隈光希
|【解説】古田敦也、松坂大輔
【実況】清水俊輔
【インタビュー】大西洋平、布施宏倖
|BS朝日
(衛星放送)
|【解説】古田敦也、松坂大輔
【実況】大西洋平
【インタビュー】草薙和輝、武隈光希
|【解説】古田敦也、松坂大輔
【実況】清水俊輔
【インタビュー】大西洋平、布施宏倖
|CSテレ朝チャンネル2
(衛星放送)
|未記載
|未記載
※出演者は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法は？
プロ野球
マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。
オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。
ABEMAプレミアムとは？
ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。
プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
登録方法
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法
シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ
DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。
「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。(※広島東洋カープ主催試合は配信なし)
詳しくはDAZN公式サイトをチェック！
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題
(C)パ・リーグTV
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。
もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。