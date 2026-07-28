プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、7月28日(火)・29日(水)に開催される。

本記事では、プロ野球オールスター2026の中継情報詳細を紹介する。

プロ野球オールスター2026の中継局一覧

プロ野球オールスター2026は、ネット『ABEMA』と『テレビ朝日』の地上波・BS/CS衛星放送で生中継を予定。『ABEMA』は2日間ともにホームランダービーから試合終了まで無料ライブ配信を行う。

『テレビ朝日』は各チャンネルによって中継されるイベントが異なっているが、衛星放送『CSテレ朝チャンネル2』では『ABEMA』同様にホームランダービーから試合終了まで生中継。地上波『テレビ朝日』と衛星放送『BS朝日』はリレー放送となり、ホームランダービーは『BS朝日』、試合開始から途中までは『テレビ朝日』、試合途中から終了までは『BS朝日』が生中継する。

イベント 開催時間 テレビ放送 ネット配信 第1戦：7/28(火) 第2戦：7/29(水) ホームランダービー 17:30～18:00

(30分) 17:30～18:00

(30分) BS朝日

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA 開会式・入場式 18:00～18:25

(25分) 18:00～18:25

(25分) BS朝日

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA オールスターゲーム本戦 18:30～ 18:30～ テレビ朝日：18:30～21:00

BS朝日：21:00～

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026の実況・解説は？

プロ野球オールスター2026はチャンネルによって実況・解説の担当者が異なり、『ABEMA』では1日目に杉谷拳士氏、2日目に里崎智也氏が出演。『テレビ朝日』は地上波とBS放送が同様で、1日目・2日目ともに古田敦也氏と松坂大輔氏が出演する。

一方、CS放送の『CSテレ朝チャンネル2』については、番組表に出演者が未記載となっている。

チャンネル 1日目：7/27(火) 2日目：7/28(水) ABEMA

(ネット) 【解説】杉谷拳士

【実況】生明辰也

【インタビュアー】中川絵美里 【解説】里崎智也

【実況】田中大貴

【ゲスト】中川絵美里 テレビ朝日

(地上波) 【解説】古田敦也、松坂大輔

【実況】大西洋平

【インタビュー】草薙和輝、武隈光希 【解説】古田敦也、松坂大輔

【実況】清水俊輔

【インタビュー】大西洋平、布施宏倖 BS朝日

(衛星放送) 【解説】古田敦也、松坂大輔

【実況】大西洋平

【インタビュー】草薙和輝、武隈光希 【解説】古田敦也、松坂大輔

【実況】清水俊輔

【インタビュー】大西洋平、布施宏倖 CSテレ朝チャンネル2

(衛星放送) 未記載 未記載

※出演者は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法は？

プロ野球

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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