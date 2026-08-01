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20250917 japan volleyball men(C)Getty images
バレーボールネーションズ日本戦全試合配信！U-NEXT無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バレーボール男子日本代表vsアメリカ代表の実況・解説は？テレビ中継・ネット配信詳細

バレーボールネーションズリーグ2026男子ファイナルラウンド準決勝・日本代表vsアメリカ代表戦のテレビ放送・ネット配信情報詳細。各中継局の実況・解説は誰？

男女日本戦の全試合をライブ配信
volleyball nations 2026 main

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バレーボール男子日本代表が、ネーションズリーグ2026の準決勝で男子アメリカ代表と対戦する。

【日本vsアメリカ】バレーネーションズリーグ男子日本戦を全試合配信！無料体験で視聴

本記事では、日本vsアメリカの中継情報詳細を紹介する。

日本vsアメリカの試合日程・開始時刻

日本vsアメリカは2026年8月1日(土)に中国の寧波で開催。開始予定時刻は20:30予定となっている。決勝ラウンドは一発勝負のため、勝利したチームが決勝へと進むことができる。

  • 対戦カード：日本代表 vs アメリカ代表
  • 開催日：2026年8月1日(土)
  • 開始時刻：20:30
  • 開催地：寧波(中国)

※すべて日本時間。

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日本vsアメリカの中継情報詳細

日本vsアメリカのテレビ放送は、地上波『TBS系列』が生中継を実施。ネット配信は『U-NEXT』と『Volleyball TV』がライブ配信を行う。『Volleyball TV』は英語音声のみの配信となる。

出演者は、『TBS系列』が解説に清水邦広氏、現地スタジオに福澤達哉氏らを起用。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きであることを明記しているが、出演者が誰になるかは発表していない。

チャンネル形態中継有無出演者
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネットライブ＆見逃し配信日本語実況・解説あり
Volleyball TV
(英語配信)		ネットライブ＆見逃し配信英語音声のみ
TBS系列地上波生中継【現地スタジオ】福澤達哉、御手洗菜々
【解説】清水邦広
【実況】南波雅俊

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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男子日本代表 アメリカ戦のおすすめ視聴方法は？

volleyball nations 2026 screenshotU-NEXT

バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信する。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください

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