コロンビアvsガーナは地上波テレビ中継なし！どこで見られる？DAZN・NHKBSP4Kの配信情報まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32では、グループKを首位通過したコロンビア代表と、成績上位の3位チームとして勝ち上がったガーナ代表が対戦する。
本記事では、コロンビア対ガーナの中継予定について紹介する。
コロンビアvsガーナをライブで見る方法は？テレビ放送・配信予定
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のコロンビア代表対ガーナ代表は、地上波テレビでの生中継が予定されていない。試合をリアルタイムで視聴できるのは、全試合を配信するDAZNのみとなる。
DAZNでは、日本時間2026年7月4日(土)10:30から独占ライブ配信を実施。解説は水沼貴史氏、実況は野並正佑氏が担当する。ライブ配信終了後には見逃し配信も用意されるため、試合開始に間に合わなかった場合でも後から視聴可能だ。
テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが同日21:00から録画放送を行う。生中継で楽しみたい場合はDAZN、夜にテレビで視聴したい場合はNHK BSプレミアム4Kが選択肢となる。
|放送・配信先
|開始時間
|放送・配信形態
|出演者・備考
|DAZN
|7月4日(土)10:30
|独占ライブ配信・見逃し配信
|解説：水沼貴史
実況：野並正佑
|NHK BSプレミアム4K
|7月4日(土)21:00
|4K録画放送
|解説：早野宏史
実況：深澤健太
|地上波テレビ
|―
|生中継なし
|―
コロンビアvsガーナの試合日程・キックオフ時間
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32では、コロンビア代表とガーナ代表がベスト16進出を懸けて対戦する。
試合は日本時間2026年7月4日(土)10:30にキックオフ予定。現地カンザスシティでは、7月3日(金)20:30から行われる。
会場は、アメリカ・ミズーリ州のカンザスシティ・スタジアム（アローヘッド・スタジアム）。南米とアフリカの代表国による一発勝負の注目カードとなる。
- 大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
- 対戦カード：コロンビア代表vsガーナ代表
- 試合日：2026年7月4日(土)
- キックオフ：10:30（日本時間）
- 現地時間：2026年7月3日(金)20:30
- 会場：カンザスシティ・スタジアム（アローヘッド・スタジアム）
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