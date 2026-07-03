コロンビアvsガーナは地上波テレビ中継なし！どこで見られる？DAZN・NHKBSP4Kの配信情報まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32では、グループKを首位通過したコロンビア代表と、成績上位の3位チームとして勝ち上がったガーナ代表が対戦する。

本記事では、コロンビア対ガーナの中継予定について紹介する。

コロンビアvsガーナをライブで見る方法は？テレビ放送・配信予定

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のコロンビア代表対ガーナ代表は、地上波テレビでの生中継が予定されていない。試合をリアルタイムで視聴できるのは、全試合を配信するDAZNのみとなる。

DAZNでは、日本時間2026年7月4日(土)10:30から独占ライブ配信を実施。解説は水沼貴史氏、実況は野並正佑氏が担当する。ライブ配信終了後には見逃し配信も用意されるため、試合開始に間に合わなかった場合でも後から視聴可能だ。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが同日21:00から録画放送を行う。生中継で楽しみたい場合はDAZN、夜にテレビで視聴したい場合はNHK BSプレミアム4Kが選択肢となる。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 出演者・備考 DAZN 7月4日(土)10:30 独占ライブ配信・見逃し配信 解説：水沼貴史

実況：野並正佑 NHK BSプレミアム4K 7月4日(土)21:00 4K録画放送 解説：早野宏史

実況：深澤健太 地上波テレビ ― 生中継なし ―

コロンビアvsガーナの試合日程・キックオフ時間

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32では、コロンビア代表とガーナ代表がベスト16進出を懸けて対戦する。

試合は日本時間2026年7月4日(土)10:30にキックオフ予定。現地カンザスシティでは、7月3日(金)20:30から行われる。

会場は、アメリカ・ミズーリ州のカンザスシティ・スタジアム（アローヘッド・スタジアム）。南米とアフリカの代表国による一発勝負の注目カードとなる。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：コロンビア代表vsガーナ代表

試合日：2026年7月4日(土)

キックオフ：10:30（日本時間）

現地時間：2026年7月3日(金)20:30

会場：カンザスシティ・スタジアム（アローヘッド・スタジアム）

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