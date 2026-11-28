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Amazonブラックフライデー2026では、電気代が気になる冬を暖かく快適に過ごすための防寒グッズもセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で買いたい「人をダメにする防寒グッズ」を紹介する。

Amazonブラックフライデーで買いたい「人をダメにする防寒グッズ」15選

部屋でのんびり動画を見たり、ゲームに没頭したりする時間が増える冬。暖房の設定温度を上げる前に、体を直接暖めるアイテムを取り入れてみてはいかがだろうか。

着る毛布や足元を暖める一人用こたつ、布団から出たくなくなる発熱寝具など、冬のおうち時間を快適にするアイテムを厳選した。

【着る毛布・防寒ソックス】全身をぬくぬくに

ゲーム好きなら、Bauhutteの「ダメ着4SG」に注目。頭から足先まで包み込むゲーミング着る毛布で、上下が分かれているため、部屋の中でも動きやすい。スマホを収納できるポケットも備える。

足先の冷えが気になる人には「まるでこたつソックス」や「あったか実感」がおすすめ。寝る前には「おやすみスイッチ」や、お湯の入れ替えが不要な蓄熱式湯たんぽも活躍する。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

【足元暖房】デスクやソファから離れたくなくなる

在宅ワークやPCゲーム中、エアコンをつけていても足元だけ冷えることがある。足を囲う5面式パネルヒーターや、一人用こたつなら、座ったまま足元を暖められる。

床に座ってくつろぐことが多い人には、コンパクトな1畳タイプのホットカーペットもおすすめだ。必要な場所を暖めることで、部屋全体の暖房に頼りすぎない環境を作りたい。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

【電気毛布・あったか寝具】布団から出られなくなる

電気敷毛布は、冷えた布団に入るのが苦手な人にぴったり。掛け敷き兼用タイプなら、製品の使用方法に応じてソファでのひざ掛けとしても使える。

電気を使わずに暖かく過ごしたいなら、吸湿発熱素材を採用したタンスのゲンの「もはや、こたつ。」や「Toronel light」、中綿入りの2枚合わせ毛布などもチェックしておきたい。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

電気代を抑えながら冬を暖かく過ごすには？

暖房費を抑えたいときは、着る毛布や防寒ソックスで熱を逃がしにくくし、必要に応じて電気毛布や足元暖房を併用するのがおすすめだ。

例えば、消費電力40Wの電気毛布を1時間使った場合、電気料金単価を31円/kWhとすると電気代は約1.24円。8時間使用しても約9.92円となる計算だ。実際の電気代は設定温度や使用環境、契約プランによって異なる。

室温が低すぎる場合は無理にエアコンを切らず、適切な暖房を使用しよう。また、電気毛布や湯たんぽを長時間同じ部位に当て続けると低温やけどにつながるおそれがあるため、取扱説明書に従って使用したい。

Amazonブラックフライデー2026の防寒グッズをお得に買うには？

Amazonブラックフライデー2026は、先行セールが11月29日(日)23:59まで、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで開催される。

セール期間中はポイントアップキャンペーンも実施されている。エントリーのうえ、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。先行セールでの購入分も対象だ。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム会員ならポイント還元率がアップするほか、対象商品の配送特典や『Prime Video』なども利用できる。初めて登録する場合は30日間の無料体験が可能だ。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。