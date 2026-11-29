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Amazonブラックフライデー2026では、本格的な冬に備えたい暖房器具や電気毛布などのあったか家電がセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で買うべきあったか家電10選を紹介する。

Amazonブラックフライデーで買うべきあったか家電10選

部屋全体を暖めるヒーターから、足元や寝具を暖めるアイテムまで、冬の寒さ対策に役立つ家電を厳選した。生活スタイルや使う場所に合わせて選びたい。

※価格は2026年11月27日(金)～28日(土)時点の先行セール掲載価格(税込)。販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデーのおすすめあったか家電の特徴

デロンギ マルチダイナミックヒーター MDHU15-BK

リビングや寝室をじっくり暖めたい人におすすめなのが、デロンギのオイルレスヒーターだ。温風を吹き出さず、輻射熱と自然対流で室内を暖めるため、暖房の風が苦手な人にも使いやすい。

広さの目安は10～13畳で、24時間デジタルタイマーを備える。部屋の断熱性能によって暖まり方が異なるため、設置する部屋の広さも確認しておきたい。

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ダイソン Purifier Hot+Cool HP2

冬はファンヒーター、夏は送風機として使える空気清浄ファンヒーター。1台で暖房と空気清浄を兼ねられるので、複数の季節家電を置きたくない人にもおすすめだ。

季節ごとに暖房器具や扇風機を出し入れする手間を減らせるのが魅力。空気清浄用の交換フィルターの費用も考慮して選びたい。

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アイリスオーヤマ オイルヒーター 8畳

オイルヒーターを手頃な価格で導入したい人におすすめ。内部のオイルを電気で加熱し、放熱によって部屋をゆっくり暖める仕組みだ。

風を直接体に当てずに過ごせるため、寝室や書斎などでの使用に向いている。キャスター付きで、使う場所を変えたいときにも便利。速暖性よりも穏やかな暖かさを重視したい人に適している。

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アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター AZCH-LW12A-W

朝の洗面所や帰宅直後の冷えた部屋など、短時間で温風を得たいときに活躍するセラミックファンヒーター。最大1,200Wの出力で、人感センサーと室温センサーを備えている。

人の動きや室温に応じて運転を調整できるため、必要なときに暖房を使いたい人にも便利。水のかかる場所を避け、周囲に十分なスペースを確保して使用しよう。

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リンナイ ガスファンヒーター 都市ガス13A用

冷え込んだリビングを素早く暖めたい人には、ガスファンヒーターも選択肢になる。木造11畳、コンクリート15畳までが目安で、比較的広い部屋の暖房に使える。

この商品は都市ガス13A用のため、プロパンガスの住宅では使用できない。購入前にガスの種類と接続環境を確認し、使用中は定期的に換気しよう。

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アイリスオーヤマ ホットカーペット 1畳 IHC-10-H

床から伝わる冷たさが気になる人には、1畳タイプのホットカーペットがおすすめ。176×88cmの細長いサイズで、一人暮らしの部屋やソファの前などにも取り入れやすい。

床に座ってテレビを見たり、ゲームを楽しんだりするときに活躍する。温度調節とダニ対策機能を備えており、暖めたい場所に絞って使えるのも魅力だ。

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山善 ミニマット YMM-W402

デスク下の足元や座る場所だけを暖めたいなら、40×40cmの電気ミニマットが便利だ。大型のホットカーペットを敷くスペースがなくても取り入れやすい。

在宅ワークや勉強など、長時間同じ場所にいるときの寒さ対策におすすめ。長時間同じ部位を暖め続けないよう、低温やけどには注意したい。

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コイズミ 電気敷毛布 KDS-40242

冷たい布団に入るのが苦手な人には、寝床を事前に暖められる電気敷毛布がおすすめだ。130×80cmのサイズで、足元を重点的に暖める頭寒足熱配線を採用している。

温度を無段階で調節でき、消費電力は40W。コントローラーを外して本体を洗えるため、清潔に保ちやすい。就寝時の温度設定は取扱説明書に従おう。

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電気毛布 掛け敷き兼用 188×130cm

ソファでの映画鑑賞やゲーム中に体をすっぽり包みたいなら、188×130cmの大判電気毛布が便利。掛け敷き兼用タイプなので、使用するシーンに合わせて使い分けられる。

6段階の温度調節とタイマー機能を備える。体を直接暖める家電を探している人におすすめだが、長時間の高温使用は避け、製品の使用上の注意を確認しておきたい。

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アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ FK-EC2-W

布団に入った瞬間の冷たさを解消したいなら、ふとん乾燥機を取り入れてみよう。布団の間にノズルを差し込むことで温風を送り、寝る前に寝床を暖められる。

あたため・冬・夏・ダニの4つの自動モードを搭載。付属のアタッチメントで靴の乾燥にも使えるため、冬だけでなく梅雨の時期にも役立つ家電だ。

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Amazonブラックフライデー2026のあったか家電をお得に買うには？

Amazonブラックフライデー2026は、先行セールが11月29日(日)23:59まで、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで開催される。

セール期間中はポイントアップキャンペーンも実施されている。エントリーのうえ、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。先行セールでの購入分も対象だ。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム会員ならポイント還元率がアップするほか、対象商品の配送特典やPrime Videoなども利用できる。初めて登録する場合は30日間の無料体験が可能だ。

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Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

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