あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tokyo domeGetty Images
プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能
Aoi Fujimiya

クライマックスシリーズ ファーストステージの対戦カードは？

【クライマックスシリーズ2026】ファーストステージの対戦カードは？セ・パ組み合わせ・試合日程・開始時間まとめ。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)が開催され、セ・リーグ、パ・リーグともにファーストステージから日本シリーズ進出を懸けた戦いが始まる。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

本記事では、クライマックスシリーズ ファーストステージ2026の対戦カード、試合日程、中継予定を紹介する。

クライマックスシリーズ ファーストステージ2026の対戦カード

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともにレギュラーシーズン2位と3位の球団が対戦する。

セ・リーグは読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズ、パ・リーグは埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズの組み合わせとなった。

リーグ

対戦カード

会場

試合方式

セ・リーグ

巨人(2位) vs DeNA(3位)

東京ドーム

3試合制・2勝先取

パ・リーグ

西武(2位) vs 日本ハム(3位)

ベルーナドーム

3試合制・2勝先取

セ・リーグ ファーストステージの日程

セ・リーグのファーストステージでは、2位の巨人と3位のDeNAが東京ドームで対戦する。

第1戦から第3戦まではいずれも14:00開始。2勝先取方式のため、第2戦までに勝ち抜け球団が決まらなかった場合のみ第3戦が開催される。

試合

日程

開始時間

第1戦

10月10日(土)

14:00

第2戦

10月11日(日)

14:00

第3戦

10月12日(月・祝)

14:00

予備日

10月13日(火)

18:00

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ ファーストステージの日程

パ・リーグのファーストステージでは、2位の西武と3位の日本ハムがベルーナドームで対戦する。

こちらも3試合制の2勝先取方式で、第1戦から第3戦まではすべて14:00開始となる。

試合

日程

開始時間

第1戦

10月10日(土)

14:00

第2戦

10月11日(日)

14:00

第3戦

10月12日(月・祝)

14:00

予備日

10月13日(火)

18:00

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ ファーストステージ2026のテレビ放送・ネット配信予定

2026年のクライマックスシリーズ ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)から10月12日(月・祝)まで開催される。

セ・リーグでは巨人とDeNA、パ・リーグでは西武と日本ハムが対戦し、地上波・BS・CS放送に加えて複数の動画配信サービスでライブ中継される。

セ・リーグ ファーストステージ｜巨人vsDeNAの放送・配信予定

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、HuluDAZNなどでライブ配信される。

試合

日程

地上波

BS

CS

ネット配信

第1戦

10月10日(土)

日本テレビ系列 15:00～16:55

BS日テレ 14:00～

日テレジータス 13:30～試合終了

TVer 13:45～、GIANTS TV、HuluDAZN

第2戦

10月11日(日)

NHK総合

-

日テレジータス 13:30～試合終了

TVer 13:45～、GIANTS TV、HuluDAZN

第3戦

10月12日(月・祝)

日本テレビ系列 14:55～16:45

BS日テレ 14:00～

日テレジータス 13:30～試合終了

TVer 13:45～、GIANTS TV、HuluDAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ ファーストステージ｜西武vs日本ハムの放送・配信予定

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

テレビではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉や北海道のローカル局でも一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

試合

日程

地上波

BS

ネット配信

第1戦

10月10日(土)

テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)

NHK BS

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

第2戦

10月11日(日)

テレビ埼玉、HBC北海道放送

NHK BS

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

第3戦

10月12日(月・祝)

-

NHK BS

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

pacific league tv logo 16-9

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー