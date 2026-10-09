クライマックスシリーズ ファーストステージの対戦カードは？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)が開催され、セ・リーグ、パ・リーグともにファーストステージから日本シリーズ進出を懸けた戦いが始まる。
本記事では、クライマックスシリーズ ファーストステージ2026の対戦カード、試合日程、中継予定を紹介する。
クライマックスシリーズ ファーストステージ2026の対戦カード
2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともにレギュラーシーズン2位と3位の球団が対戦する。
セ・リーグは読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズ、パ・リーグは埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズの組み合わせとなった。
リーグ
対戦カード
会場
試合方式
セ・リーグ
巨人(2位) vs DeNA(3位)
東京ドーム
3試合制・2勝先取
パ・リーグ
西武(2位) vs 日本ハム(3位)
ベルーナドーム
3試合制・2勝先取
セ・リーグ ファーストステージの日程
セ・リーグのファーストステージでは、2位の巨人と3位のDeNAが東京ドームで対戦する。
第1戦から第3戦まではいずれも14:00開始。2勝先取方式のため、第2戦までに勝ち抜け球団が決まらなかった場合のみ第3戦が開催される。
試合
日程
開始時間
第1戦
10月10日(土)
14:00
第2戦
10月11日(日)
14:00
第3戦
10月12日(月・祝)
14:00
予備日
10月13日(火)
18:00
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
パ・リーグ ファーストステージの日程
パ・リーグのファーストステージでは、2位の西武と3位の日本ハムがベルーナドームで対戦する。
こちらも3試合制の2勝先取方式で、第1戦から第3戦まではすべて14:00開始となる。
試合
日程
開始時間
第1戦
10月10日(土)
14:00
第2戦
10月11日(日)
14:00
第3戦
10月12日(月・祝)
14:00
予備日
10月13日(火)
18:00
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
クライマックスシリーズ ファーストステージ2026のテレビ放送・ネット配信予定
2026年のクライマックスシリーズ ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)から10月12日(月・祝)まで開催される。
セ・リーグでは巨人とDeNA、パ・リーグでは西武と日本ハムが対戦し、地上波・BS・CS放送に加えて複数の動画配信サービスでライブ中継される。
セ・リーグ ファーストステージ｜巨人vsDeNAの放送・配信予定
セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。
テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNなどでライブ配信される。
試合
日程
地上波
BS
CS
ネット配信
第1戦
10月10日(土)
日本テレビ系列 15:00～16:55
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
第2戦
10月11日(日)
NHK総合
-
日テレジータス 13:30～試合終了
第3戦
10月12日(月・祝)
日本テレビ系列 14:55～16:45
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
パ・リーグ ファーストステージ｜西武vs日本ハムの放送・配信予定
パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。
テレビではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉や北海道のローカル局でも一部試合が放送される。
ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。
試合
日程
地上波
BS
ネット配信
第1戦
10月10日(土)
テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第2戦
10月11日(日)
テレビ埼玉、HBC北海道放送
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第3戦
10月12日(月・祝)
-
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
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