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欧州サッカー連盟（UEFA）は木曜日、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第5節のベストイレブンを発表した。10クラブから計11人が選出されている。

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今回のベストイレブンでは、レアル・マドリードのキリアン・エンバペとジュード・ベリンガム、そしてバルセロナのウイング、アンソニー・ゴードンの名前が目を引く。

選手の選考はUEFAのテクニカルグループが担当した。スイス・ニヨンにあるUEFAの試合分析部門の支援を受け、今節の各試合におけるチームと出場選手のパフォーマンスを評価したうえで選んでいる。

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GKにはリヴァプールのブラジル代表、アリソン・ベッカーが選ばれた。クラブ・ブルージュ戦で5本のシュートを阻んでクリーンシートに貢献したほか、アレクサンデル・イサクへのロングパスで1点をアシスト。リヴァプールは3-0で勝利した。

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DFはローマのマリオ・エルモソ、ビジャレアルのローガン・コスタ、リールのナタン・ンゴイの3人だ。

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エルモソはパリ・サンジェルマン戦でローマの先制点を挙げた。試合は2-2の引き分けに終わっている。

このスペイン人DFは対人戦の強さも際立ち、ボール奪取は11回を数えた。

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コスタはビジャレアル守備陣の中心として活躍した。チェコのスラヴィア・プラハに1-0で勝利したこの試合で、ビジャレアルは今季CLリーグフェーズで初のクリーンシートを達成している。

ンゴイはバイエルン・ミュンヘン戦でリールの逆転劇に貢献した。FW上田綺世の同点ゴールをアシストし、2-1の番狂わせを演出している。

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MFには、インテルのイタリア代表ニコロ・バレッラ、コモの中心選手であるスペイン人のルイス・ミジャ、マンチェスター・シティのフランス代表ラヤン・シェルキ、そしてレアル・マドリードのジュード・ベリンガムが選ばれた。

バレッラはシュトゥットガルトに2-0で勝利したインテルの白星に貢献した。ミジャはAEKアテネ戦で1-0の決勝点を挙げ、これがCL初ゴールとなった。

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シェルキはナポリ戦で好パフォーマンスを見せた。アタッキングサードで今節最多となる47本のパスを記録し、2-2に追いつく同点弾でマンチェスター・シティを敗戦から救っている。

ベリンガムはアイントホーフェン戦でのレアル・マドリードの逆転劇の立役者の一人となった。後半開始から途中出場ながら1ゴール1アシストを記録し、5-1の勝利に貢献した。

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FWには、スロバキアのスロヴァン・ブラチスラヴァに2-0で勝利した試合で2得点を挙げたベティスのコロンビア代表クーチョ・エルナンデスが選出。さらに、アイントホーフェン戦で2ゴールを決めたレアル・マドリードのキリアン・エンバペ、アゼルバイジャンのサバフに4-1で勝利した試合で同じく2得点を記録したバルセロナのFWアンソニー・ゴードンが名を連ねた。

この結果、ベストイレブンに2人を送り込んだのはレアル・マドリードのみとなり、残る9枠は9つの異なるクラブから1人ずつが選ばれた。