共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

司令塔はPKキッカーも兼ねる。ハカン・チャルハノールとピオトル・ジエリンスキを負傷で欠く中、日曜夜にベルガモで行われたアタランタ戦では、インテルのクリスティアン・キヴ監督がペタル・スチッチをトルコ人選手に代わるPKキッカーにも指名した。スチッチはPKを決めて一時2-4としたが、その後追いつかれて引き分けに終わった。

同じ選択は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、シュトゥットガルトを迎える今夜のサン・シーロでも繰り返される見込みだ。クロアチア人のスチッチがスタンコビッチを抑え、バレッラ、ムヒタリアンとともに守備陣の前でプレーする有力候補となっている。ムヒタリアンもカーティス・ジョーンズより先発に近い。

スペンスが引き続きディウフより優先される可能性がある。一方、もう一人のイングランド人、ストーンズはベンチスタートの見込みだ。ラウタロも、おそらく若手のボーヴォ、ラヴェッリとともにベンチ入りする。そのため両選手は、今日の午後にアウダーチェ・チェリニョーラの本拠地で行われるインテルU-23のセリエC延期分には出場できない。

ボニーも欠くイタリア王者は、勝ち点6でこの一戦に臨む。レアル・マドリード、ブルージュに敗れた後、シャフタールとフェイエノールトに連勝して積み上げた勝ち点だ。勝ち点7のドイツ勢を1ポイント下回る。シュトゥットガルトはアンジェロ・シュティラーの出場が不透明だ。守備陣では、移籍市場でインテルとの関連が報じられた2006年生まれのイェルチュがプレーする。

広告 広告

主審はフランス人のフランソワ・ルテシエ。副審は同国出身のシリル・ミュニエとメディ・ラフムニ、第4審判はロマン・リソルグが務める。VAR担当はオランダ人のデニス・ヒグラーとポル・ファン・ブーケルだ。

Related Topics

次の試合 INT UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 VFB 視聴する

予想先発メンバー

インテル （3-5-2）：マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ；スペンス、バレッラ、スチッチ、ムヒタリアン、ディマルコ；エスポジト、テュラム。控え：プロヴェデル、ディ・ジェンナーロ、パヴァール、ストーンズ、カルロス・アウグスト、ディウフ、ジョーンズ、スタンコビッチ、ボーヴォ、ルイス・エンリケ、ラウタロ、ラヴェッリ。監督：キヴ。

広告

シュトゥットガルト（3-4-1-2）：ザイメン；イェルチュ、シャボー、ヘンドリクス；ルウェリング、シュティラー、プロマー、ミッテルシュテット；フューリッヒ；ウンダフ、デミロヴィッチ。控え：ブレドロウ、フンク、アル・ダキル、ジャケウズ、シュパルト、カラゾル、マランガ、ペイチノヴィッチ、ナルテイ、トマス、アシニョン、エル・ハンヌス。監督：ヘーネス。