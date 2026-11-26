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バイエルン・ミュンヘンは水曜夜、リールに敗れて今季初黒星を喫した。それでもヴァンサン・コンパニ監督は動揺を見せない。フランスでリードを守れず、チャンピオンズリーグで苦しい立場に置かれたが、ベルギー人指揮官は強気な姿勢を崩さなかった。

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前半の主導権をフランスで手放す

ブンデスリーガ王者は第5節、ダヨ・ウパメカノが前半のうちに先制点を挙げ、勝利に向かっているように見えた。だが後半に入ると、リーグ・アンのリールが反撃。上田綺世のゴールとアレクサンダル・パヴロヴィッチのオウンゴールにより、ホームチームが接戦を制した。

コンパニとライマー、後半の失速を悔やむ

試合後、DAZNの取材に応じたコンパニ監督は、後半にチームのパフォーマンスが大きく落ちたことを認めつつ、過剰な反応は避けた。

「取り繕うつもりはないが、チャンピオンズリーグの行方が今日ここで決まるわけではない。前半はまさに思い描いていた通りで、全体として非常に良かった。ただ、後半は自分たちのリズムを取り戻せなかった。それもサッカーの一部だ。常に最後まで自分たちのプレーを続けなければならない」

コンラート・ライマーも、チームの勢いが衰えたことへの監督と同じ苛立ちを示し、欧州の舞台では少しでも水準を落とせば代償を払うと警告した。

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「積極的で、エネルギーも十分にあったが、後半はそれが少し失われた。チャンピオンズリーグで自分たちの最高のレベルに達しなければ、何も得られない。土曜日にはまた試合があるので、今は素早く回復することが大事だ」と、このDFは付け加えた。

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敗戦後も上位8位入りの可能性は残る

この敗戦でバイエルンはリーグフェーズの15位となったが、上位8位との差はわずか勝ち点2。昨季の準決勝では、最終的に優勝したPSGに2試合合計5-6で敗れたドイツの名門には、まだ挽回の余地がある。

今季初黒星を受け、コンパニ監督は選手たちの奮闘を擁護し、団結を呼びかけた。

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「エネルギーが足りなかったとは言えない。これからは自分たちで幸運をつかむために戦い、団結し、競い合い、その戦いを少し楽しむ必要がある」と、ベルギー人指揮官は続けた。

次はハンブルクで国内の一戦

バイエルンは土曜日、ブンデスリーガでハンブルクと敵地で対戦する。勝てば首位に返り咲く。現在首位のボルシア・ドルトムントは勝ち点2差で、日曜日にバイエル・レヴァークーゼンをホームに迎える。

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その先の欧州での行方は、リーグフェーズに残る3試合に懸かっている。ホームでスラヴィア・プラハ、レアル・ベティスと対戦し、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地にも乗り込む。