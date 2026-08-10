超特急アリーナツアー「ESCORT」ファイナル公演の放送・配信視聴方法

超特急アリーナツアー「ESCORT」ファイナル公演の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「ESCORT」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

超特急とは？

5月にリリースされた23rdシングル「ガチ夢中！」がBillboard・オリコン両チャートで1位を獲得し、自身初のハーフミリオンを達成した超特急。MVは公開からわずか3日で100万回再生を突破し、TikTokではダンスパフォーマンスが爆発的にバズるなど、今まさに全方位で話題沸騰中だ。

「ESCORT」｜概要

日程・放送予定

発売即秒速完売となったアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」。本ツアーの集大成となるファイナル公演の模様を8月9日（日）に独占ライブ配信する。※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「ESCORT」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「ESCORT」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。