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超特急アリーナツアー「ESCORT」がU-NEXTでライブ配信
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超特急アリーナツアー「ESCORT」ファイナル公演の放送・配信視聴方法

【ライブ放送予定】超特急アリーナツアー「ESCORT」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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超特急アリーナツアー「ESCORT」ファイナル公演の模様がU-NEXTで独占配信される。

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本記事では「ESCORT」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

超特急とは？

5月にリリースされた23rdシングル「ガチ夢中！」がBillboard・オリコン両チャートで1位を獲得し、自身初のハーフミリオンを達成した超特急。MVは公開からわずか3日で100万回再生を突破し、TikTokではダンスパフォーマンスが爆発的にバズるなど、今まさに全方位で話題沸騰中だ。

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「ESCORT」｜概要

発売即秒速完売となったアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」。本ツアーの集大成となるファイナル公演の模様を8月9日（日）に独占ライブ配信する。

日程・放送予定

  • 配信開始：8月9日（日）16:30 ～ライブ終了まで
  • 見逃し配信期間： 配信準備完了次第 ～8月23日（日）23:59まで
  • 配信情報：U-NEXT
※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

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「ESCORT」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「ESCORT」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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