『超特急 The Movie RE:VE』はどこで見られる？配信視聴方法まとめ

超特急が2025年に敢行した全国4都市アリーナツアーに密着したライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』が、11月1日(日)から配信される。

本記事では、『超特急 The Movie RE:VE』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

超特急 The Movie RE:VE｜概要

『超特急 The Movie RE:VE』は、超特急が2025年に敢行した全国4都市アリーナツアーに密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。グループ史上最大規模のツアーで見せたステージと、その裏側にあるメンバーの素顔を収めた一作となる。

映画内に収められているツアーは、2025年6月から8月にかけて開催された「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」。東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演を行い、約10万人を動員した、超特急史上最大規模のアリーナツアーだ。

ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスはもちろん、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげるまでの入念な準備の様子が描かれている。

超特急 The Movie RE:VE｜どこで見られる？

『超特急 The Movie RE:VE』はFODで独占配信される。

配信開始日時は、11月1日(日)0時となっている。

チャンネル 形態 配信予定 FODプレミアム(Amazonあり) ネット 11月1日(日)0:00配信開始

最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

超特急 The Movie RE:VE｜視聴方法

前述の通り、『超特急 The Movie RE:VE』は、ネット『FODプレミアム』で配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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