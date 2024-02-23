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【2月25日】ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形のテレビ放送・ネット配信予定｜明治安田J2リーグ開幕節

J2 リーグ

【Jリーグ(J2)テレビ放送予定】2024年2月25日の明治安田J2リーグ開幕節、ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

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明治安田J2リーグは2月25日に新シーズンが開幕、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド市原・千葉とモンテディオ山形が対戦する。

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本記事では、ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：明治安田J2リーグ第1節
  • カード：ジェフユナイテッド市原・千葉 vs モンテディオ山形
  • 会場：フクダ電子アリーナ
  • 日程：2024年2月25日(日)13:00キックオフ

ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ開幕節、ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形は地上波が『NHK山形』、ネットは『DAZN』が生中継・ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：NHK山形
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジェフユナイテッド市原・千葉vsモンテディオ山形の視聴方法

2024シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1からJ3まで全試合ライブ配信している。

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