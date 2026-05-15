チェルシーvsマン・CはU-NEXTで独占ライブ配信！試合の視聴方法まとめ｜FAカップ決勝

2025-26シーズンのFAカップ決勝では、チェルシーとマンチェスター・シティが激突。イングランド屈指の強豪クラブ同士による頂上決戦が、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される。

本記事では、FAカップ決勝の視聴方法について紹介する。

FAカップ決勝はいつ？

2025-26シーズンのFAカップは、チェルシーとマンチェスター・シティによる決勝カードが実現した。舞台となるのは、イングランドを代表するスタジアム「ウェンブリー・スタジアム」。国内屈指の名門クラブ同士によるファイナルとして、大きな注目を集めている。

チェルシーは2017-18シーズン以来となるFAカップ制覇を狙う一方、マンチェスター・シティは3年ぶりの王座奪還を目指す。また、シティは大会史上初となる4年連続の決勝進出を果たしており、さらなる歴史更新にも期待がかかる。

なお、両クラブがFAカップ決勝で顔を合わせるのは今回が初めて。プレミアリーグでも優勝争いを演じる強豪同士による注目のビッグゲームとなる。

大会名 FAカップ2025-26 ファイナル 対戦カード チェルシーvsマンチェスター・シティ 開催日 2026年5月16日(土) 開始時間 23:00キックオフ(日本時間) 開催地 ウェンブリー・スタジアム(イングランド・ロンドン)

FAカップ決勝の注目選手は？

Getty Images

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」では、世界屈指のタレントたちがウェンブリー・スタジアムに集結する。史上初の4大会連続決勝進出を果たしたマンチェスター・シティは、圧倒的な攻撃力を武器にタイトル獲得を狙う。

一方のチェルシーは、若手中心のチーム編成で4年ぶりの決勝進出を達成。新世代スターたちがクラブにタイトルをもたらせるかにも注目が集まる。

ここでは、FAカップ決勝で注目したい両クラブのキープレーヤーを紹介する。

アーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)｜準々決勝でハットトリックを記録した絶対的エース

ニコ・ゴンサレス(マンチェスター・シティ)｜準決勝で劇的な逆転ゴールを決めた注目MF

ジェレミー・ドク(マンチェスター・シティ)｜ドリブル突破とチャンスメイクで違いを生み出すアタッカー

オマル・マルムシュ(マンチェスター・シティ)｜今大会で得点を重ねる好調FW

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)｜準決勝で決勝点を挙げたゲームメーカー

コール・パーマー(チェルシー)｜攻撃の中心を担う若きエース

ジョアン・ペドロ(チェルシー)｜得点力と突破力を兼ね備えるアタッカー

FAカップ決勝はどこで見れる？

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、『U-NEXT』による日本国内独占ライブ配信となる。

そのため、『DAZN』や『ABEMA』、『SPOTV NOW』など他の動画配信サービスでは視聴不可。また、地上波・BS・CSを含むテレビ中継も予定されておらず、FAカップ決勝をリアルタイムで視聴できるのはU-NEXTのみとなっている。

視聴には月額2,600円(税込)の「U-NEXTサッカーパック」への加入が必要。ただし、U-NEXTでは「31日間無料トライアル」を実施しており、対象ページから登録すると付与される1,200ポイントをサッカーパック料金に利用できる。

そのため、初月は実質1,400円でFAカップ決勝を視聴可能。ライブ配信に加え、見逃し配信にも対応しているため、リアルタイムで見られない場合でも後から試合を楽しめる。

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

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FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！

U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップ決勝を独占ライブ配信する『U-NEXT』は、お笑いYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」との特別コラボ企画を実施する。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ・渡辺銀次と、「キングオブコント2023」ファイナリストのカゲヤマ・益田康平による人気チャンネルとして注目を集めている。

今回のコラボでは、日本時間5月16日(土)23:00開始予定のFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」にあわせ、特別コンテンツの配信も予定。決勝戦をさらに盛り上げる企画として、サッカーファンのみならずお笑いファンからも関心が高まっている。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。