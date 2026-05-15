チェルシーvsマン・CはU-NEXTで独占ライブ配信！試合の視聴方法まとめ｜FAカップ決勝

2025-26シーズンのFAカップ決勝では、チェルシーとマンチェスター・シティが激突。イングランド屈指の強豪クラブ同士による頂上決戦が、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される。
本記事では、FAカップ決勝の視聴方法について紹介する。
FAカップ決勝はいつ？
2025-26シーズンのFAカップは、チェルシーとマンチェスター・シティによる決勝カードが実現した。舞台となるのは、イングランドを代表するスタジアム「ウェンブリー・スタジアム」。国内屈指の名門クラブ同士によるファイナルとして、大きな注目を集めている。
チェルシーは2017-18シーズン以来となるFAカップ制覇を狙う一方、マンチェスター・シティは3年ぶりの王座奪還を目指す。また、シティは大会史上初となる4年連続の決勝進出を果たしており、さらなる歴史更新にも期待がかかる。
なお、両クラブがFAカップ決勝で顔を合わせるのは今回が初めて。プレミアリーグでも優勝争いを演じる強豪同士による注目のビッグゲームとなる。
|大会名
|FAカップ2025-26 ファイナル
|対戦カード
|チェルシーvsマンチェスター・シティ
|開催日
|2026年5月16日(土)
|開始時間
|23:00キックオフ(日本時間)
|開催地
|ウェンブリー・スタジアム(イングランド・ロンドン)
FAカップ決勝の注目選手は？
Getty Images
2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」では、世界屈指のタレントたちがウェンブリー・スタジアムに集結する。史上初の4大会連続決勝進出を果たしたマンチェスター・シティは、圧倒的な攻撃力を武器にタイトル獲得を狙う。
一方のチェルシーは、若手中心のチーム編成で4年ぶりの決勝進出を達成。新世代スターたちがクラブにタイトルをもたらせるかにも注目が集まる。
ここでは、FAカップ決勝で注目したい両クラブのキープレーヤーを紹介する。
- アーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)｜準々決勝でハットトリックを記録した絶対的エース
- ニコ・ゴンサレス(マンチェスター・シティ)｜準決勝で劇的な逆転ゴールを決めた注目MF
- ジェレミー・ドク(マンチェスター・シティ)｜ドリブル突破とチャンスメイクで違いを生み出すアタッカー
- オマル・マルムシュ(マンチェスター・シティ)｜今大会で得点を重ねる好調FW
- エンソ・フェルナンデス(チェルシー)｜準決勝で決勝点を挙げたゲームメーカー
- コール・パーマー(チェルシー)｜攻撃の中心を担う若きエース
- ジョアン・ペドロ(チェルシー)｜得点力と突破力を兼ね備えるアタッカー
FAカップ決勝はどこで見れる？
2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、『U-NEXT』による日本国内独占ライブ配信となる。
そのため、『DAZN』や『ABEMA』、『SPOTV NOW』など他の動画配信サービスでは視聴不可。また、地上波・BS・CSを含むテレビ中継も予定されておらず、FAカップ決勝をリアルタイムで視聴できるのはU-NEXTのみとなっている。
視聴には月額2,600円(税込)の「U-NEXTサッカーパック」への加入が必要。ただし、U-NEXTでは「31日間無料トライアル」を実施しており、対象ページから登録すると付与される1,200ポイントをサッカーパック料金に利用できる。
そのため、初月は実質1,400円でFAカップ決勝を視聴可能。ライブ配信に加え、見逃し配信にも対応しているため、リアルタイムで見られない場合でも後から試合を楽しめる。
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FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！U-NEXT
2025-26シーズンのFAカップ決勝を独占ライブ配信する『U-NEXT』は、お笑いYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」との特別コラボ企画を実施する。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ・渡辺銀次と、「キングオブコント2023」ファイナリストのカゲヤマ・益田康平による人気チャンネルとして注目を集めている。
今回のコラボでは、日本時間5月16日(土)23:00開始予定のFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」にあわせ、特別コンテンツの配信も予定。決勝戦をさらに盛り上げる企画として、サッカーファンのみならずお笑いファンからも関心が高まっている。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。