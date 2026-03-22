情報漏洩にファンの抗議活動、そして4連敗…チェルシーの現状に記者「CLどころか欧州大会出場も危うい状況」

チェルシーとリアム・ロシニアー監督について、有力メディア『The Athletic』の記者が分析している。

今年1月頭にストラスブールからチェルシーに引き抜かれる形となったロシニアー監督。就任後最初の12試合で8勝を挙げるなど見事なスタートを切ったが、直近の公式戦は4連敗に。チャンピオンズリーグではラウンド16で王者パリ・サンジェルマン（PSG）に2試合合計2-8と大差をつけられ、21日のプレミアリーグ第31節でもエヴァートンに0-3で完敗を喫している。

チェルシーは公式戦4連敗に加え、PSG戦前のスタメン情報漏洩、エンソ・フェルナンデスの将来やエンツォ・マレスカ前監督の解任に関する発言、さらにサポーターによるオーナー陣への抗議活動計画など、不穏な空気が漂っている。そうしたなかで『The Athletic』のサイモン・ジョンソン記者は、「ロシニアーは肩にのしかかるプレッシャーを強く感じているだろう」として、以下のように分析した。

「蜜月期間は終わったのだ。最初の12試合で8勝を挙げたが、これで公式戦4連敗。驚くべきことに、チャンピオンズリーグ出場圏内となるであろう5位とはまだ1ポイント差である。しかし、現状のプレーぶりを見てみよう。エヴァートンやブレントフォードは2ポイント差まで迫り、フラムは4ポイント差、ブライトンも5ポイント差だ」

「チェルシーは来シーズン、チャンピオンズリーグはおろか欧州大会出場を逃す危険性が増している。チェルシーの目標はチャンピオンズリーグ出場権だが、それを達成するには劇的に好転しなければならない」

そして「通常、クラブやファンはインターナショナルウィークを好まない。試合の流れが乱れるからだ。だが今回の期間は、ロシニアーと選手たちにとって、これ以上ないほど絶好のタイミングと言える」と指摘している。

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