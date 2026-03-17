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チェルシーvsPSGはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月18日】チェルシーvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 2ndレグ

【欧州CL 放送予定】3月18日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 2ndレグ、チェルシー対パリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月18日(水)に開催。チェルシーとパリ・サンジェルマンが対戦する。

【チェルシーvsPSGを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、チェルシーvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

チェルシーvsパリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのチェルシーvsパリ・サンジェルマンは、チェルシーのホーム「スタンフォード・ブリッジ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
  • 日程：2026年3月18日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：チェルシー vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

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チェルシーvsパリ・サンジェルマンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、チェルシーvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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チェルシーvsパリ・サンジェルマン チーム情報

チェルシー vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

チェルシーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
1
ロベルト・サンチェス
23
トレヴォ・チャロバー
3
マルク・ククレジャ
34
ジョシュ・アチャンポン
29
ウェズレイ・フォファナ
25
モイセス・カイセド
17
アンドレイ・サントス
10
コール・パーマー
7
ペドロ・ネト
8
エンソ・フェルナンデス
20
ジョアン・ペドロ
39
マトヴェイ・サフォノフ
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
25
ヌーノ・メンデス
2
アクラフ・ハキミ
87
ジョアン・ネヴェス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
17
ヴィティーニャ
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
29
ブラッドリー・バルコラ

4-3-3

PSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リアム・ロシニアー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CHE
-直近成績

ゴールを許す
11/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
12/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CHE

直近の 5 試合

PSG

1

Win

1

Draw

3

勝利

8

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

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