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プレミアリーグ
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チェルシー対マン･UはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月31日】チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第9節

プレミアリーグ
チェルシー 対 マンチェスター・ユナイテッド
チェルシー
マンチェスター・ユナイテッド

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第9節、チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節が日本時間10月31日(土)に開催。チェルシーと、マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2026年10月31日(土)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第9節
  • 日時：2026年10月31日(土)21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定

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チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

チェルシー vs マンチェスター・ユナイテッド 予想スタメン

3-4-2-1
チェルシー crest
チェルシー
CHE
フォーメーション
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4-2-3-1
マイク・ペンダースマイク・ペンダースウェズレイ・フォファナウェズレイ・フォファナジョシュ・アチャンポンジョシュ・アチャンポンリーヴァイ・コルウィルリーヴァイ・コルウィルモイセス・カイセドモイセス・カイセドコール・パーマーコール・パーマーモーガン・ロジャーズモーガン・ロジャーズマルコ・パレストラマルコ・パレストラペドロ・ネトペドロ・ネトジョーダン ・ヘンダーソンジョーダン ・ヘンダーソンダニエル・ウェルベックダニエル・ウェルベックセンヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスレニー・ヨロレニー・ヨロリサンドロ・マルティネスリサンドロ・マルティネスハリー・マグワイアハリー・マグワイアディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトカルロス・バレバカルロス・バレバブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスマテウス・クーニャマテウス・クーニャアマド・ディアロアマド・ディアロコビー・メイヌーコビー・メイヌーブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3-4-2-1
チェルシー

先発メンバー

マンチェスター・ユナイテッド

マネージャー

  • シャビ・アロンソ
  • マイケル・キャリック

成績

CHE

CHE - 直近成績

BRE
3-0
BOU
5-1
EVE
0-2
TOT
0-2
LIV
1-1
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
MUN

MUN - 直近成績

TOT
1-1
ATM
2-0
LEE
1-1
COM
4-1
BOU
0-3
得点（失点）
3/11
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

チェルシードローマンチェスター・ユナイテッド
2
1
2
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
0
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
4
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3
終了
7得点7
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
8701209+1121
2
アーセナルアーセナルARS
8701135+821
3
ブライトンブライトンBHA
8512237+1616
4
リヴァプールリヴァプールLIV
8431118+315
5
チェルシーチェルシーCHE
84131715+213
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
8251149+511
7
リーズリーズLEE
825196+311
8
ニューカッスルニューカッスルNEW
83231214-211
9
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
8323912-311
10
ハル・シティハル・シティHUL
824298+110
11
エヴァートンエヴァートンEVE
824289-110
12
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
83141216-410
13
ボーンマスボーンマスBOU
82331213-19
14
トッテナムトッテナムTOT
8233810-29
15
フラムフラムFUL
8224810-28
16
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
81431013-37
17
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
8215919-107
18
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
8134610-46
19
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
8206615-96
20
サンダーランドサンダーランドSUN
8125614-85
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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