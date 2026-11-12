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リオ・ファーディナンド氏がマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣を批判し、マイケル・キャリック氏の解任を伝えたクラブの公式発表を、冷淡なAI生成のメッセージになぞらえた。かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたファーディナンド氏は、クラブが幹部による公のコメントを一切出さず、短い声明文だけで元チームメイトの退任を発表したことに不満を示した。

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キャリック監督、短時間で解任を告げられる

マンチェスター・ユナイテッドは、練習場で朝に行われた短い面談の後、マイケル・キャリック監督と袂を分かった。元MFのキャリック監督は午前8時直前にキャリントンに到着し、その後まもなく解任を告げられ、午前10時18分に施設を後にした。

その後、クラブの広報部門は退任を確認する142語の声明を発表した。ただし、最高経営責任者（CEO）のオマール・ベラーダ氏やテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏といった主要な意思決定者から、公の場でのコメントはなかった。

報道によると、ジム・ラトクリフ卿やグレイザー家を含むクラブ首脳陣は前日、南フランスで結論を出していた。その間、キャリック監督はイングランドで処遇が決まらないまま待たされていた。

ファーディナンド氏、AIが書いたような声明を批判

リオ・ファーディナンド氏はすぐにSNSで、事務的な声明への怒りを表明した。元DFはオールド・トラフォードの首脳陣に説明責任を果たすよう求めた。

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「マンチェスター・ユナイテッドの声明はChatGPTが書いたみたいだ……。誰かの声を聞きたい！」とファーディナンド氏は投稿。「誰が出したものなのか、顔を見せてほしい……」

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その後、『Rio Ferdinand Presents』で話したファーディナンド氏は、一連の手続き全体に対する不満をさらに詳しく語った。舞台裏での対応を厳しく批判し、首脳陣からの情報漏洩には最低限の礼節が欠けているとの見方を示した。

「できる限りのことをして、最も円満で、敬意があり、気持ちの良い形で終わらせるべきだ」とファーディナンド氏は語った。「今回のやり方は、もっと良くできたと思う。クラブからの情報漏洩はひどい。誰にとっても良い印象を与えない」

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「それは、当時指揮を執っていた人への敬意の欠如に拍車をかける。こんなふうに公の場で事が進むのはひどい。少なくとも、多少の敬意は払われるべきだ」

ユナイテッド、難しい決断を説明

監督として14勝6分け8敗の成績を残したものの、ユナイテッドは新シーズンの期待外れのスタートを受け、最終的に続投を断念した。不振の中には、ブライトンに敗れてカラバオカップで早期敗退したことも含まれる。

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クラブの声明全文は以下の通り。「マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックが男子トップチームのヘッドコーチを退任したことを発表する。

「マイケルは1月にクラブに復帰し、2025-26シーズンの残り17試合で12勝を挙げて、チームをプレミアリーグ3位に導いた。この期間中、リーグ最多の勝ち点を獲得した。

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「シーズンの残念なスタートを受け、クラブは目標を達成するために変化が必要だという、極めて難しい結論に至った。マイケルはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであり、これからもそうあり続ける。選手時代と同じように、クラブに復帰してからも常に最高水準の献身とプロ意識を持って行動してくれた。

「昨シーズンの彼のリーダーシップと功績は、これからも温かく記憶されるだろう。クラブはできるだけ早く正式な後任を任命する方針だ」

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ポチェッティーノ氏が後任候補の筆頭に

ユナイテッドは、低迷するシーズンを立て直すため、正式な後任の確保を急いでいる。マウリシオ・ポチェッティーノ氏が、オールド・トラフォードで指揮を執る有力候補の筆頭に浮上した。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーとトッテナムの元監督であるポチェッティーノ氏と口頭で合意に達した。水曜日の前向きな話し合いを受け、ユナイテッドは米国サッカー連盟に正式に接触し、ポチェッティーノ氏が現在務めるアメリカ代表での職務から離れられるよう求めた。