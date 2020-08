2019-20シーズンのCLは、グループステージを終えて決勝トーナメント1回戦セカンドレグを4試合まで終えたものの、残り4試合が消化されないまま新型コロナウイルスの影響により中断。当初は6月中に大会を終える予定となっていたが、大幅な日程・大会方式の変更を余儀なくされ、決勝戦の開催地もトルコのイスタンブールからポルトガルのリスボンに変更された。

そして、欧州サッカー連盟(UEFA)は決勝T1回戦セカンドレグの4試合を8月7、8日に消化し、準々決勝以降はすべての試合をリスボン市内で8月12日から23日にかけて行うことを決定。また、平時であればホーム&アウェイの2試合行われる準々決勝、準決勝も一発勝負となった。90分で決着がつかない場合は、延長戦、PK戦によって駒を進めるチームが決する。

さらに、トーナメント形式で開催される今シーズンはすでに決勝までの組み合わせも発表済み。交代枠も一時的に3名から5名に増やされるなど、すべてがイレギュラーなシーズンとなっている。

