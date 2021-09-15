UEFAチャンピオンズリーグ

【欧州CL｜2021-2022】UEFAチャンピオンズリーグ・得点ランキング

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Getty Images
【UEFAチャンピオンズリーグ 得点ランキング】2021-2022シーズンの欧州CL・ゴールランキングはこちら。

2021-2022シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（欧州CL）の得点ランキングを紹介。

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得点ランキングは試合日に随時更新中。

欧州CL｜得点ランキング

順位 選手名 クラブ名 得点数
1 ロベルト・レヴァンドフスキ バイエルン・ミュンヘン 2
2 トーマス・ミュラー バイエルン・ミュンヘン 1
2 ルカ・スチッチ RBザルツブルク 1
2 ロメル・ルカク チェルシー 1
2 アレックス・サンドロ ユヴェントス 1
2 アルバロ・モラタ ユヴェントス 1
2 パウロ・ディバラ ユヴェントス 1
2 クリスティアーノ・ロナウド マンチェスター・ユナイテッド 1
2 マヌエル・トリゲロス ビジャレアル 1
2 アルノー・グルンフェルト ビジャレアル 1
2 ジョルダン・シエバチュ ヤング・ボーイズ 1
2 ニコラス・ムミ・ヌガマレウ ヤング・ボーイズ 1
2 イヴァン・ラキティッチ セビージャFC 1
2 レモ・フロイラー アタランタ 1
2 ロビン・ゴセンス アタランタ 1

※2021/9/15時点

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