【欧州CL｜2021-2022】UEFAチャンピオンズリーグ・得点ランキング
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2021-2022シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（欧州CL）の得点ランキングを紹介。
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得点ランキングは試合日に随時更新中。
欧州CL｜得点ランキング
|順位
|選手名
|クラブ名
|得点数
|1
|ロベルト・レヴァンドフスキ
|バイエルン・ミュンヘン
|2
|2
|トーマス・ミュラー
|バイエルン・ミュンヘン
|1
|2
|ルカ・スチッチ
|RBザルツブルク
|1
|2
|ロメル・ルカク
|チェルシー
|1
|2
|アレックス・サンドロ
|ユヴェントス
|1
|2
|アルバロ・モラタ
|ユヴェントス
|1
|2
|パウロ・ディバラ
|ユヴェントス
|1
|2
|クリスティアーノ・ロナウド
|マンチェスター・ユナイテッド
|1
|2
|マヌエル・トリゲロス
|ビジャレアル
|1
|2
|アルノー・グルンフェルト
|ビジャレアル
|1
|2
|ジョルダン・シエバチュ
|ヤング・ボーイズ
|1
|2
|ニコラス・ムミ・ヌガマレウ
|ヤング・ボーイズ
|1
|2
|イヴァン・ラキティッチ
|セビージャFC
|1
|2
|レモ・フロイラー
|アタランタ
|1
|2
|ロビン・ゴセンス
|アタランタ
|1
※2021/9/15時点
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