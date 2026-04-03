サッカーファンなら誰もが一度は考えたことがある「もしもこの選手が11人いたら……」というテーマ。過去には名将ジョゼ・モウリーニョが「セサル・アスピリクエタが11人いればチャンピオンズリーグ（CL）優勝できる」と発言したことも大きな話題になるなど、世界中のファンが妄想したいテーマだ。

今回は、自他ともに認める“日本一のサッカーオタク”である人気解説者・林陵平さんが「11人にいたら最強の選手ベスト3」を選出。林さんは「なんですかこの無茶振りだけど、面白いやつ（笑）」としつつ、「11人同じということで、色々なポジションをこなす必要があります。まずは“個”の能力、さらに戦術理解度も高いレベルで求められますね」と鋭い戦術眼で3選手をピックアップ。それぞれのチームを戦術的に分析する。

※選出対象

チャンピオンズリーグ準々決勝進出チームのみ

インタビュアー＝河又シュート（GOAL編集部）

インタビュー実施日：3月24日

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フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／ウルグアイ）

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フォーメーション：3-4-2-1

ポイント：アグレッシブ

コンセプト：身体能力

「読者のみなさんも、まず最初に思い浮かべる選手の1人だと思います。万能型ですし、今季もハイパフォーマンスを見せています。この選手は外せない。マンチェスター・シティ戦（CLラウンド16 第1戦：3-0）のハットトリックのようにゴールを決めることもできるし、右サイドバックでもプレーできる守備力もある。この選手が11人いたら強いでしょう！ アスリート能力が高いうえにチームのために戦ってくれる選手です。走れるし、うまい。なんでもできますね」

▽戦術プラン

「彼の場合は3-4-2-1を使いたい。バルベルデが3バックに入れば守れますし、ウイングバックでも上下動できる彼の強みを活かすことができますし、一対一の対応は抜群です。前線も3枚置くことで、強烈なハイプレスを仕掛けることができる。強いね！ 走行距離はとんでもないことになりそうです」

「アスリート能力を前面に出して、とにかく走る、戦う、ハードワークする。スピーディーな展開に持っていきたい。ハイプレス＆ハイライン。背後を取られても追いつきますよ。DFラインは基本的にハーフウェーライン付近。プレス時も3-4-3で、5バックにはしません。むしろ3-2-5、相手が4バックでも5枚で潰しに行くよ、というスタンスです」

「不安な点は、前から行き過ぎて背後をやられてしまうこと。いくらスピードがあっても、一発で裏を取られてしまうと怖さはありますね」

▽苦戦しそうな対戦相手

「パリ・サンジェルマン（PSG）です。前線にウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ、フヴィチャ・クヴァラツヘリアがいて、サイドバックはアクラフ・ハキミとヌーノ・メンデス。背後を取られてしまうと怖いですね。このイメージ力すごくないですか？（笑）。いくらバルベルデが11人揃っても、PSGならやられてしまうかもしれない。良いゲームをしそうです。逆に彼らに走られる前に高い位置で潰して、相手サイドバック裏のスペースなどを突いていきたい」

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／イングランド）

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フォーメーション：4-4-2

ポイント：オーソドックス

コンセプト：万能型

「元々はセンターフォワードですけど、バイエルンではボランチのエリアからパスも出すし、自陣ボックス内で守備することもある。以前にはゴールキーパーもやったことがあります（2014年）。彼なら間違いないでしょう！ まさに“オールラウンダー”。スタートはCFですが、ビルドアップ時には低い位置から関わって、正確なサイドチェンジから最後はゴール前まで行って得点を奪う。スーパーゴールも多いですね」

「今のケインは止められない。CFの選手がCBをやるのは難しいでしょうけど、ハリー・ケインなら問題なくプレーしてしまいそうです。本当に頭の良い選手なので、サイドバックも問題ないでしょう。むしろ、引退する前に偽サイドバックをやっているかもしれない。彼の11人を見たいです。選手としての穴が見つからないし、好不調の波もない」

▽戦術プラン

「右サイドバックのハリー・ケインが正確なサイドチェンジをして、左ウイングのハリー・ケインがまたサイドチェンジして、最後はCFのハリー・ケインが仕留める……何回サイドを変えるの、と（笑）」

「彼の場合はオーソドックスな4-4-2を採用したい。一番バランス良く戦えるシステムです。彼の万能性を活かして基本に忠実にしっかり戦えば、穴はないでしょう」

▽苦戦しそうな対戦相手

「レアル・マドリーです。正統派4-4-2で戦うんですが、彼らは“個”で崩してくる。それはいくらハリー・ケインでも怖いかなと。流石にヴィニシウス・ジュニオールのカットインは止められない。キリアン・エンバペもそうだし、前述のバルベルデもいる。個のワンプレーで局面を一気に変えてしまう選手が揃っていますし、何をしてくるのかわからない怖さもある。2-0でリードしていても、最終的に2-3にされてしまうかもしれない。そういう読めないチームですね」

ペドリ（バルセロナ／スペイン）

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フォーメーション：4-3-3

ポイント：ポゼッション

コンセプト：マジック

「3人目は迷いました。デクラン・ライス（アーセナル）やドミニク・ソボスライ（リヴァプール）とも悩みましたが、それだと“林陵平み”がない（笑）。彼らはバルベルデと同じタイプですね。ただ、同じタイプの選手だけだと面白くないので、ペドリを選びました」

「フットボールにはロマンも必要だと思っています。彼は“ロマン枠”。でも、バルセロナを見ている方ならわかると思いますが、アスリート能力も高い。走れるし、戦えるし、守備能力も高い。ボールも奪える。華奢に見えるんですが強さもある。あのレベルまで行くには、一定以上のアスリート能力は絶対に必要です。そこはペドリもクリアしています」

「そして彼のロマンの部分。正直『今、一番うまい選手』と言ってもいい。うまい選手はたくさんいますが、ボールを持った時に一番ワクワクする選手です。ボールを取られないだけじゃなく、前にも運べるし、スルーパスも出せる。今、一番見てほしい選手ですね」

▽戦術プラン

「ペドリが11人いれば、相手チームはまずボールが取れない。ポゼッション率：90％-10％になりそう。サッカーはボールがあるからこそ攻めることができますが、相手にはそのボールがない。攻撃の時間がなくなります。ほぼペドリ。ボール支配率：ペドリ、です（笑）。GKペドリもCBの間に入って攻撃に参加します。ボールを失ったとしても、敵陣で奪い返すことを目指します」

▽苦戦しそうな対戦相手

「ペドリ11人を並べた時、何でやられるかを考えると、やはりセットプレーかなと思います。そうなると、アーセナルは厳しい相手になりそうですね。流石にセットプレーは守れない！ ガブリエウとかが上から来ると防ぎようがないですよ。自陣でセットプレーを与えると、ほぼやられてしまう。そこが怖い部分ですかね」

サッカーにおける“組織”と“個”

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▽3選手の共通点

「この3選手に共通するのは、大前提としてのアスリート能力とサッカーIQ。だからこそ様々な役割をこなすことができるんです。あるプレーに特化している選手、例えばヴィニシウスを11人並べたとすると、守備をする選手がいなくなる。CBのヴィニシウスがそのままドリブルしてしまうかもしれない（笑）。一芸に秀でた選手も素晴らしいですが、チームということを考えると、バランス感覚が非常に重要です」

「サッカーというのは、基本的には“組織”です。“組織”の中で“個”が輝くことが重要になります。ただ、その“組織”を壊すのも“個”です。そこがこのスポーツの面白いところですね。僕も戦術的な話をたくさんしますけど、“個”からロマンを見出すのもサッカーの醍醐味ですよ」

「ただ勘違いしてはいけないのは、22人がピッチに立っていること。“組織”がなければ“個”は輝けない。だからこそ、監督がいるんです。選手が無秩序に好きなことをやってもうまくいくはずがない。監督が提示したものを選手がしっかりと受け取ってプレーして、その中で“個”が生きるチームが強いチームです」

もしも林陵平が11人いたら…

(C)GOAL





Q：引退した選手で選ぶとすれば？

「ズラタン・イブラヒモヴィッチ。僕の師匠なので。この11人は見たいでしょ！ 迫力あるチームになりそうですね。CBがとにかく削りまくる、とか（笑）。レッドカード1枚は覚悟の上です。ただ、10人になっても強いはず」

「もう1人はパベル・ネドベド。彼は走るよ。昔からサッカーを見ている人であれば『強いな』と思うでしょう。バルベルデのようなイメージですね。彼が11人いたら、ピッチに15人くらいいるように見えるかもしれない」

Q：日本人選手から選ぶなら？

「コンディションが整っている状態なら、冨安健洋。アヤックスでも出場した試合は素晴らしいプレーを見せていますし、彼なら色々なことができるでしょう。CFもやってくれそうです。1人を選ぶとしたら冨安健洋です」

Q：林陵平が11人いたらどんなチームになる？

「ずっと解説していると思います（笑）。ピッチで起きている事象を解説して言語化しているだけで、現役時代のように動いてはいないと思います」

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