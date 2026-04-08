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real madrid bayernGetty Images
レアル・マドリードvsバイエルンはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

レアル・マドリード対バイエルンはいつ？何時から？日程・放送予定｜チャンピオンズリーグ準々決勝

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー 対 バイエルン
バイエルン 対 レアル・マドリー
レアル・マドリー
バイエルン

【欧州CL 放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程・対戦カード・放送・配信予定を紹介する。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンによる欧州の名門同士の対決が実現する。

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本記事では、CL準々決勝レアル・マドリードvsバイエルンの試合日程や放送・配信予定を紹介する。

CL準々決勝レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜試合日程

2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンが対戦。ファーストレグは日本時間4月8日(水)、セカンドレグは日本時間4月16日(木)に開催される。

■レアル・マドリードvsバイエルンの試合日程

試合日時レグホームvsアウェー会場
4/8(水)
4:00		1レアル・マドリード
（スペイン）		1-2バイエルン
（ドイツ）		サンティアゴ・ベルナベウ
4/16(木)
4:00		2バイエルン
（ドイツ）		vsレアル・マドリード
（スペイン）		アリアンツ・アレーナ

※日本時間表記

チャンピオンズ リーグ
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バイエルン
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レアル・マドリー
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CL準々決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンは『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

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サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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