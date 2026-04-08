2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンによる欧州の名門同士の対決が実現する。

本記事では、CL準々決勝レアル・マドリードvsバイエルンの試合日程や放送・配信予定を紹介する。

CL準々決勝レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜試合日程

2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンが対戦。ファーストレグは日本時間4月8日(水)、セカンドレグは日本時間4月16日(木)に開催される。

■レアル・マドリードvsバイエルンの試合日程

試合日時 レグ ホーム vs アウェー 会場 4/8(水)

4:00 1 レアル・マドリード

（スペイン） 1-2 バイエルン

（ドイツ） サンティアゴ・ベルナベウ 4/16(木)

4:00 2 バイエルン

（ドイツ） vs レアル・マドリード

（スペイン） アリアンツ・アレーナ

※日本時間表記

CL準々決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンは『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり