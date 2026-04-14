プレミアリーグは“別格”でも「メガクラブの頂点」は別？ 林陵平が解説する欧州5大リーグ勢力図

欧州サッカー2025-26シーズンも佳境を迎え、15日までに今季のチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4が出揃う。そうした中で度々話題に上がるのが、各国リーグの現在地だ。

UEFAのカントリーポイントランキング（Association club coefficients）を見るとイングランドがダントツであり、早くもCLの追加出場枠を確保。最大で来季7チームが欧州最高峰のコンペティションに出場する可能性がある。

やはり、現在の欧州サッカー界はプレミアリーグがトップに君臨しているのだろうか？ 欧州5大リーグすべてをチェックする自他ともに認める“日本一のサッカーオタク”、林陵平氏が紐解いていく。

インタビュアー＝河又シュート（GOAL編集部）

インタビュー実施日：3月24日

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プレミアリーグが“別格”？

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――現在の欧州5大リーグの勢力図をどう捉えていますか？

普段から5大リーグすべて見ていると、やはりプレミアリーグは突出しています。今季のCLベスト8はバラけましたが、プレミアリーグはどのチームにも素晴らしい選手がいる。お金をかけているからこそですし、その部分は抜けていますね。ほとんどが代表クラスの選手。例を挙げば、ノッティンガム・フォレスト（16位）にイングランド代表の主力であるエリオット・アンダーソンがいます。そんなチームが残留争いを強いられている状況です。

リーグ全体の競争力は別格です。ラ・リーガを見ると、例えばバルセロナと下位チームの対戦では、どうしてもバルセロナが試合の大半で主導権を握っている。リーグ・アンやブンデスリーガも同じですね。

――そんなプレミアリーグですが、今季のCLではラウンド16で全チーム敗退する可能性もありました。

このレベルまで来ると強いチームしかいない。トーナメントなのでその時の状態、ケガ人やクラブを取り巻く流れも大きく影響してきます。一概には言いづらいですね。トーナメント独特の難しさがある。どのチームが勝つかは、ここまで来てしまえばその時のコンディション次第です。

――プレミアリーグは毎試合激しい戦いを強いられることで、選手が消耗して欧州コンペティションで苦戦するという意見もあります。

影響は多少なりともあると思います。例えばフランスでは、CLに向けてパリ・サンジェルマンの試合を延期しています（※ラウンド16、準々決勝ともに中日の試合が延期）。一方でプレミアリーグは、過密日程に加えて、資金力があるからこそどのチームも素晴らしい選手ばかり。そうなると1試合1試合を全力で戦わなければいけません。その難しさはありますね。

さらにトーナメントは、ホーム＆アウェイの対戦です。アウェイは全く環境が違います。グラウンド、芝の状態、気候、観客の雰囲気……スタジアムの雰囲気次第でピッチが大きくも小さくも見えます。些細なところかもしれませんが、プレーしている選手が一番感じている部分であり、とても重要です。「いつもと違う」という感覚は間違いなくプレーに影響します。

もちろん、欧州トップレベルの選手たちはそういった部分に影響されないメンタリティを持っています。ただ環境が変わると、ガラッと変わってしまう。また試合だけでなく、食事やホテルもそうですね。夜に相手サポーターが花火を打ち上げるとかもあるじゃないですか。チームバスのタイヤが盗まれるとか。あれは本当にダメージがあると思います（笑）。

――リーグ戦とCLの判定基準の違いは影響すると思いますか？

そこまで気にする必要はないですね。審判が一方を贔屓していることは、実際にはないと思いますよ。選手もそこまで気にしていない。「今日のレフェリーはうまくないな」とかはありますが、それはどちらのチームも同じ条件です。

――プレミアリーグの競争力のお話がありましたが、過去8年間の優勝チームは2つのみです（マンチェスター・シティ、リヴァプール）。この部分だけを見ると、ラ・リーガの構造にも似ています。

確かに優勝争いをするチームはある程度は決まっているかもしれません。シティ、リヴァプール、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなど……そういったクラブには選手が集まるので、他のクラブと少し違うかもしれません。

ただ、シーズンごとにリーグ内の勢力図が変わっていますよね。そしてプレミアリーグは、上位と下位が対戦してもどっちが勝つかわからない。それが面白さであり、他のリーグとは一線を画す部分です。絶対に上位のチームが勝つというわけではないですし、アウェイでは主導権を握られたりもする。解説していて面白い部分です。

「憧れの頂点」はレアル・マドリー＆バルセロナ

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――ラ・リーガ勢は3チームがベスト8に残りましたし、欧州制覇最多はレアル・マドリーです（15回）。勝負強さが光りますね。

レアル・マドリーは、やっぱりレアル・マドリーでしょと（笑）。CLといえばやはりレアル・マドリー。優勝回数を見ればそうですね。それを物語っているのが今季のラウンド16で、試合前の状況を考えれば、誰もがマンチェスター・シティの勝ち上がりを予想したと思います。でも、ファーストレグを3-0で勝ってしまう。セカンドレグもしっかりと勝ちましたし、そこがレアル・マドリーらしさ、凄みです。

そういった部分もあって、現役の選手たちが「どのクラブでプレーしたい？」と聞かれたら、多くが「レアル・マドリー」や「バルセロナ」と答えると思います。ヒエラルキーは欧州内での最上位に近い。「どこがメガクラブのトップか？」と聞かれると、個人的にはこの2つを選びますね。誰もが憧れるチームです。

もちろんプレミアリーグ勢や他のクラブも素晴らしいですが、現代のスーパースターたちが実際にレアル・マドリーやバルセロナを選んでいる。例を挙げると、トレント・アレクサンダー＝アーノルドもリヴァプールを退団してレアル・マドリーを選んだ。やはりこの2チームがトップかなと感じています。

――そういうチームをまとめ上げるのは大変ですよね。

だから監督交代してしまうんですよ（笑）。シャビ・アロンソでさえうまくいきませんでした。近年で成功したジネディーヌ・ジダンやカルロ・アンチェロッティは、戦術的な部分よりもマネジメント力が際立っていました。「この監督だから言うことを聞く」という、人間の部分が最も大事になりますね。さらにレアル・マドリーに関しては、会長の言うことも聞かなくてはいけない。監督は本当に大変な職業だと思います。色々なチームがありますが、クラブ内のマネジメントが必要な上で、戦術的な部分も突き詰めなくてはならない。

――監督には選手時代や過去の実績の“格”が必要になってくるのでしょうか？

それはチームによって違うと思います。レアル・マドリーのレベルまでいくと、それがないと聞いてもらえないこともある。ラファエル・ベニテスはそれに苦しみましたしね。

ただ自分が選手だった時は、戦術の部分でもマネジメントの部分でも、監督が何を話すかで「この人ならついていきたい」と感じていましたね。監督が提示してくれたものを受けて「この監督なら信じられる」と。逆に戦術の質問に何も返せなかったり、ハーフタイムに修正できないとなると、負けてしまった時に「監督ダメじゃない？」と選手間に広まっていく。負けた時こそ不信感が出てきてしまうし、選手同士で話したりもします。一方で、負けた後にも「監督を信じて戦おう」という雰囲気があれば、チームの基盤は揺るがない。勝っていれば不満の声は出てきませんが、負けた時こそ、監督への信頼やチームの方向性が問われると思います。

“一強リーグ”の弊害

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――セリエA勢はベスト8に残れませんでした。一方で国内リーグでは、ここ数シーズンは毎回優勝チームも変わっている。欧州大会は苦しんでいますが、リーグ内の競争が活性化したのは良いことでしょうか？

そういう面はあるかもしれませんが、見え方としてCLで結果が出ていないと、どうしても「セリエAは落ちたな」と言われてしまう。やはり今季は残念です。昨季はインテルが素晴らしい戦いで決勝に進みましたし、セリエA勢も残ってほしかった。

ただ、セリエA自体が面白いリーグであることは間違いない。インテルがいて、ミランも健闘していて、セスク監督が率いるコモも現れた。面白いリーグですよ。

――セリエA勢が欧州大会で結果を残すには何が必要でしょうか？

やはり資金力というか……なかなか人が集まってこない。そうなると、やはり「プレミアリーグに行きたい」や「レアル・マドリー、バルセロナに行きたい」になってしまう。「セリエAに行きたい」とならない選手が多いのが現状です。リーグで考えるとプレミアリーグが一番多いはず。

「セリエAに行きたい」という選手を増やすには、やはりタイトルが必要です。だからこそ、CLで結果を出さなければいけない。CLは誰もが見るし、一番わかりやすいタイトルですしね。

――CL優勝という意味では、昨季パリ・サンジェルマンが達成しましたし、今季はバイエルン・ミュンヘンが優勝候補筆頭です。こういったクラブがCLで結果を出すことはリーグそのものに影響していきますか？

逆に言えば、パリとバイエルンが強すぎるがゆえに、もうちょっと「他のチームも頑張ってよ」と思ってしまう部分もあります。特にブンデスリーガはどうしてもバイエルンの一強になってしまっている。他のチームの健闘を祈りたいです。

その一方で、彼らがCLで結果を出してくる意味はあると思います。パリはリーグフェーズで苦しみましたが、ラウンド16のチェルシー戦ではとてつもない力を見せつけました（2試合合計8-2）。大舞台でこういう結果を出せる力がありますし、リーグに影響はあると思いますよ。

サッカーの面白さの本質

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――ここまでお話を聞かせていただくと、プレミアリーグが抜けていて、ラ・リーガ勢や他リーグが続いているという印象です。この状態は5年後も続いていると思いますか？

変わらないと思います。どうしたって資金力の差があるし、リーグ自体の放映権の差もある。お金がなければ選手を獲得できないし、維持もできない。施設面も拡張できない。それが整っているチームに選手は行きたいと思う。どうしてもお金は関係してしまいますね。もちろんCLなどのビッグタイトルは選手の考え方に影響しますが、この勢力図の現状を変えるほどの影響はないかなと思います。

ただ、こういった資金力あるクラブを、別のチームが倒すのもまたCLの魅力です。ラウンド16まで勝ち上がったボードー/グリムトの躍進もありましたし、こういったチームは次のシーズンも注目を集めます。そこまで資金力がなくても、素晴らしい戦いができる。それがサッカーの面白さです。「強いチームが絶対に勝つわけじゃない」し、「弱いチームが勝てないわけじゃない」。チームとしての工夫であったり、個人の爆発力でゲームの流れが変わる。そこがサッカーの面白さですよ。

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