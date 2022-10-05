2022-23シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）グループステージの第3節が2022年10月5日～2022年10月6日に開催される。
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本記事では10月6日のチャンピオンズリーググループステージ第3節の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
目次
欧州CLグループステージ第3節｜試合日程・テレビ放送予定
10月5日（水）～6日（木）に開催されるグループステージ第3節はWOWOWで独占生中継、WOWOWオンデマンドでも生配信される
10月6日の放送予定、試合の実況、解説者は以下の通り。
ライプツィヒ vs セルティック［グループF］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前1時30分スタート
- 放送チャンネル：【TV】WOWOWプライム／4K【ネット】WOWOWオンデマンド
- 解説：風間八宏 実況：大澤幹朗
- ハーフタイム企画：【特集】史上初のオーストラリア人監督・ポステゴグルー
ザルツブルク vs ディナモ・ザグレブ［グループE］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前1時30分スタート
- 放送チャンネル：【TV】WOWOWライブ【ネット】WOWOWオンデマンド
- 解説：奥寺康彦 実況：山田泰三
- ハーフタイム企画：【特集】史上初のオーストラリア人監督・ポステゴグルー
ベンフィカ vs パリ・サンジェルマン［グループH］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前3時50分スタート
- 放送チャンネル：【TV】WOWOWプライム／4K【ネット】WOWOWオンデマンド
- 解説：関塚隆 実況：田中大士
- ハーフタイム企画：【特集】史上初のオーストラリア人監督・ポステゴグルー
チェルシー vs ミラン［グループE］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前3時50分スタート
- 放送チャンネル：【TV】WOWOWライブ【ネット】WOWOWオンデマンド
- 解説：安永聡太郎 実況：西岡明彦
- ハーフタイム企画：安永聡太郎のゲーム分析
レアル・マドリー vs シャフタール・ドネツク［グループF］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前3時50分スタート
- 放送チャンネル：【TV】WOWOWシネマ【ネット】WOWOWオンデマンド
- 解説：宮澤ミシェル 実況：横内洋樹
- ハーフタイム企画：【特集】史上初のオーストラリア人監督・ポステゴグルー
マンチェスター・シティ vs コペンハーゲン［グループG］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前3時50分スタート
- 放送チャンネル：【ネット】WOWOWオンデマンド
セビージャ vs ドルトムント［グループG］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前3時50分スタート
- 放送チャンネル：【ネット】WOWOWオンデマンド
ユヴェントス vs マッカビ・ハイファ［グループH］
- 放送予定：2022年10月6日（木）午前3時50分スタート
- 放送チャンネル：【ネット】WOWOWオンデマンド
欧州CLグループステージの無料視聴方法
2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ・グループステージは「WOWOW」で生中継・ライブ配信する。
配信経由の申し込み（WOWOWオンデマンド）の手順はカンタン。まずはWEBアカウント登録（無料）を行い、無料トライアルに申し込むだけですぐにオンデマンドが視聴可能となる。
ステップ1：WOWOW公式サイトにアクセス
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