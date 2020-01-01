UEFAチャンピオンズリーグ歴代決勝カード・優勝チーム一覧｜CLファイナルの系譜

【欧州・海外サッカー まとめ】UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の歴代決勝カードと優勝チームを一挙紹介。これまでの長い歴史で世界最高峰の戦いを制したクラブをまとめてみた。

世界最高峰の大会、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は1992-93シーズンから改名されたが、前身のヨーロピアンカップのスタートは1955-56シーズンまで遡る。

今回『Goal』ではヨーロピアンカップが始まった1955-56シーズンから現在に至るまでの決勝カードを特集。歴代優勝・準優勝チームをまとめてみた。

歴代優勝・準優勝チーム一覧

歴代チャンピオン一覧

シーズン 優勝 準優勝 1955-56 レアル・マドリー スタッド・ランス 1956-57 レアル・マドリー フィオレンティーナ 1957-58 レアル・マドリー ミラン 1958-59 レアル・マドリー スタッド・ランス 1959-60 レアル・マドリー フランクフルト 1960-61 ベンフィカ バルセロナ 1961-62 ベンフィカ レアル・マドリー 1962-63 ミラン ベンフィカ 1963-64 インテル レアル・マドリー 1964-65 インテル ベンフィカ 1965-66 レアル・マドリー パルチザン・ベオグラード 1966-67 セルティック インテル 1967-68 マンチェスター・ユナイテッド ベンフィカ 1968-69 ミラン アヤックス 1969-70 フェイエノールト セルティック 1970-71 アヤックス パナシナイコス 1971-72 アヤックス インテル 1972-73 アヤックス ユヴェントス 1973-74 バイエルン・ミュンヘン アトレティコ・マドリー 1974-75 バイエルン・ミュンヘン リーズ・ユナイテッド 1975-76 バイエルン・ミュンヘン サンテティエンヌ 1976-77 リヴァプール ボルシアMG 1977-78 リヴァプール クラブ・ブルージュ 1978-79 ノッティンガム・フォレスト マルメFF 1979-80 ノッティンガム・フォレスト ハンブルガーSV 1980-81 リヴァプール レアル・マドリー 1981-82 アストン・ヴィラ バイエルン・ミュンヘン 1982-83 ハンブルガーSV ユヴェントス 1983-84 リヴァプール ローマ 1984-85 ユヴェントス リヴァプール 1985-86 FCステアウア・ブカレスト バルセロナ 1986-87 ポルト バイエルン・ミュンヘン 1987-88 ベンフィカ 1988-89 ミラン FCステアウア・ブカレスト 1989-90 ミラン ベンフィカ 1990-91 エストレージャ・ロハ オリンピック・マルセイユ 1991-92 バルセロナ サンプドリア 1992-93 オリンピック・マルセイユ ミラン 1993-94 ミラン バルセロナ 1994-95 アヤックス ミラン 1995-96 ユヴェントス アヤックス 1996-97 ドルトムント ユヴェントス 1997-98 レアル・マドリー ユヴェントス 1998-99 マンチェスター・ユナイテッド バイエルン・ミュンヘン 1999-00 レアル・マドリー バレンシア 2000-01 バイエルン・ミュンヘン バレンシア 2001-02 レアル・マドリー レヴァークーゼン 2002-03 ミラン ユヴェントス 2003-04 ポルト モナコ 2004-05 リヴァプール ミラン 2005-06 バルセロナ アーセナル 2006-07 ミラン リヴァプール 2007-08 マンチェスター・ユナイテッド チェルシー 2008-09 バルセロナ マンチェスター・ユナイテッド 2009-10 インテル バイエルン・ミュンヘン 2010-11 バルセロナ マンチェスター・ユナイテッド 2011-12 チェルシー バイエルン・ミュンヘン 2012-13 バイエルン・ミュンヘン ドルトムント 2013-14 レアル・マドリー アトレティコ・マドリー 2014-15 バルセロナ ユヴェントス 2015-16 レアル・マドリー アトレティコ・マドリー 2016-17 レアル・マドリー ユヴェントス 2017-18 レアル・マドリー リヴァプール 2018-19 リヴァプール トッテナム 2019-20 PSG or バイエルン・ミュンヘン PSG or バイエルン・ミュンヘン

2019-20シーズン｜CL試合日程・対戦カード・放送予定・キックオフ時刻一覧