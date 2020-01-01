UEFAチャンピオンズリーグ歴代決勝カード・優勝チーム一覧｜CLファイナルの系譜
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世界最高峰の大会、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は1992-93シーズンから改名されたが、前身のヨーロピアンカップのスタートは1955-56シーズンまで遡る。
今回『Goal』ではヨーロピアンカップが始まった1955-56シーズンから現在に至るまでの決勝カードを特集。歴代優勝・準優勝チームをまとめてみた。
歴代優勝・準優勝チーム一覧
|歴代チャンピオン一覧
|
シーズン
|
優勝
|
準優勝
|1955-56
|レアル・マドリー
|スタッド・ランス
|1956-57
|レアル・マドリー
|フィオレンティーナ
|1957-58
|レアル・マドリー
|ミラン
|1958-59
|レアル・マドリー
|スタッド・ランス
|1959-60
|レアル・マドリー
|フランクフルト
|1960-61
|ベンフィカ
|バルセロナ
|1961-62
|ベンフィカ
|レアル・マドリー
|1962-63
|ミラン
|ベンフィカ
|1963-64
|インテル
|レアル・マドリー
|1964-65
|インテル
|ベンフィカ
|1965-66
|レアル・マドリー
|パルチザン・ベオグラード
|1966-67
|セルティック
|インテル
|1967-68
|マンチェスター・ユナイテッド
|ベンフィカ
|1968-69
|ミラン
|アヤックス
|1969-70
|フェイエノールト
|セルティック
|1970-71
|アヤックス
|パナシナイコス
|1971-72
|アヤックス
|インテル
|1972-73
|アヤックス
|ユヴェントス
|1973-74
|バイエルン・ミュンヘン
|アトレティコ・マドリー
|1974-75
|バイエルン・ミュンヘン
|リーズ・ユナイテッド
|1975-76
|バイエルン・ミュンヘン
|サンテティエンヌ
|1976-77
|リヴァプール
|ボルシアMG
|1977-78
|リヴァプール
|クラブ・ブルージュ
|1978-79
|ノッティンガム・フォレスト
|マルメFF
|1979-80
|ノッティンガム・フォレスト
|ハンブルガーSV
|1980-81
|リヴァプール
|レアル・マドリー
|1981-82
|アストン・ヴィラ
|バイエルン・ミュンヘン
|1982-83
|ハンブルガーSV
|ユヴェントス
|1983-84
|リヴァプール
|ローマ
|1984-85
|ユヴェントス
|リヴァプール
|1985-86
|FCステアウア・ブカレスト
|バルセロナ
|
1986-87
|ポルト
|バイエルン・ミュンヘン
|1987-88
|PSV
|ベンフィカ
|1988-89
|ミラン
|FCステアウア・ブカレスト
|1989-90
|ミラン
|ベンフィカ
|1990-91
|エストレージャ・ロハ
|オリンピック・マルセイユ
|1991-92
|バルセロナ
|サンプドリア
|1992-93
|オリンピック・マルセイユ
|ミラン
|1993-94
|ミラン
|バルセロナ
|1994-95
|アヤックス
|ミラン
|1995-96
|ユヴェントス
|アヤックス
|1996-97
|ドルトムント
|ユヴェントス
|1997-98
|レアル・マドリー
|ユヴェントス
|1998-99
|マンチェスター・ユナイテッド
|バイエルン・ミュンヘン
|1999-00
|レアル・マドリー
|バレンシア
|2000-01
|バイエルン・ミュンヘン
|バレンシア
|2001-02
|レアル・マドリー
|レヴァークーゼン
|2002-03
|ミラン
|ユヴェントス
|2003-04
|ポルト
|モナコ
|2004-05
|リヴァプール
|ミラン
|2005-06
|バルセロナ
|アーセナル
|2006-07
|ミラン
|リヴァプール
|2007-08
|マンチェスター・ユナイテッド
|チェルシー
|2008-09
|バルセロナ
|マンチェスター・ユナイテッド
|2009-10
|インテル
|バイエルン・ミュンヘン
|2010-11
|バルセロナ
|マンチェスター・ユナイテッド
|2011-12
|チェルシー
|バイエルン・ミュンヘン
|2012-13
|バイエルン・ミュンヘン
|ドルトムント
|2013-14
|レアル・マドリー
|アトレティコ・マドリー
|2014-15
|バルセロナ
|ユヴェントス
|2015-16
|レアル・マドリー
|アトレティコ・マドリー
|2016-17
|レアル・マドリー
|ユヴェントス
|2017-18
|レアル・マドリー
|リヴァプール
|2018-19
|リヴァプール
|トッテナム
|2019-20
|PSG or バイエルン・ミュンヘン
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