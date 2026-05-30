チャンピオンズリーグ決勝2026の地上波放送はある？BS・CS・ネット配信予定まとめ

近年のCLは放映権事情の変化により、地上波中継が大幅に減少。ネット配信が中心となっている。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の地上波放送・BS・CS中継の有無を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝はいつ？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)に開催される。キックオフ時間は午前1:00予定となっており、欧州王者を決める注目の一戦として大きな注目を集めている。

対戦カードは、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、20シーズンぶりの決勝進出を果たしたアーセナル。開催地はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナとなる。

また、2025-26シーズンからUEFAはCL決勝のキックオフ時間を変更。これまで主流だった現地時間21:00開始から、18:00開始へ前倒しされることが決定した。これにより、日本時間でも従来より視聴しやすい“午前1時キックオフ”となっている。

UEFAによると、今回の変更はファンの観戦体験向上や、試合後の公共交通機関利用、安全面への配慮、若年層を含めた視聴機会拡大などが目的とされている。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝

対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル

開催日(日本時間)：2026年5月31日(日)

キックオフ時間(日本時間)：午前1:00

現地時間：2026年5月30日(土)18:00

開催地：プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)

チャンピオンズリーグ決勝の地上波放送・BS・CS中継はある？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」は、日本国内ではWOWOWが独占放映権を保有している。

そのため、地上波での無料生中継は実施されない予定となっており、現在CL決勝を“完全無料”でリアルタイム視聴する方法は存在しない状況だ。

一方、BS放送ではWOWOWプライムで独占生中継を実施。BS環境が整っていれば、テレビの大画面で決勝戦を視聴することが可能となる。また、ネット配信ではWOWOWオンデマンドがライブ配信を行う。

さらに、LeminoプレミアムでもCL決勝を配信。ただし、こちらはライブ中継ではなく、試合当日24:00以降のディレイ配信となる点には注意したい。

放送・配信サービス ライブ中継 視聴形式 備考 地上波 × 無料放送なし CL決勝の地上波生中継なし BS(WOWOWプライム) ○ 有料BS放送 2026年5月31日(日)午前0:00〜放送開始 CS放送 × 生中継予定なし WOWOWプラス関連放送のみ WOWOWオンデマンド ○ ライブ配信 スマホ・PC・テレビ対応 Leminoプレミアム × 録画(ディレイ)配信 試合当日24:00以降に配信開始

チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法

前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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