チャンピオンズリーグ決勝2026の地上波放送はある？BS・CS・ネット配信予定まとめ

近年のCLは放映権事情の変化により、地上波中継が大幅に減少。ネット配信が中心となっている。
本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の地上波放送・BS・CS中継の有無を紹介する。
チャンピオンズリーグ決勝はいつ？
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)に開催される。キックオフ時間は午前1:00予定となっており、欧州王者を決める注目の一戦として大きな注目を集めている。
対戦カードは、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、20シーズンぶりの決勝進出を果たしたアーセナル。開催地はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナとなる。
また、2025-26シーズンからUEFAはCL決勝のキックオフ時間を変更。これまで主流だった現地時間21:00開始から、18:00開始へ前倒しされることが決定した。これにより、日本時間でも従来より視聴しやすい“午前1時キックオフ”となっている。
UEFAによると、今回の変更はファンの観戦体験向上や、試合後の公共交通機関利用、安全面への配慮、若年層を含めた視聴機会拡大などが目的とされている。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
- 対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル
- 開催日(日本時間)：2026年5月31日(日)
- キックオフ時間(日本時間)：午前1:00
- 現地時間：2026年5月30日(土)18:00
- 開催地：プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)
チャンピオンズリーグ決勝の地上波放送・BS・CS中継はある？
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」は、日本国内ではWOWOWが独占放映権を保有している。
そのため、地上波での無料生中継は実施されない予定となっており、現在CL決勝を“完全無料”でリアルタイム視聴する方法は存在しない状況だ。
一方、BS放送ではWOWOWプライムで独占生中継を実施。BS環境が整っていれば、テレビの大画面で決勝戦を視聴することが可能となる。また、ネット配信ではWOWOWオンデマンドがライブ配信を行う。
さらに、LeminoプレミアムでもCL決勝を配信。ただし、こちらはライブ中継ではなく、試合当日24:00以降のディレイ配信となる点には注意したい。
|放送・配信サービス
|ライブ中継
|視聴形式
|備考
|地上波
|×
|無料放送なし
|CL決勝の地上波生中継なし
|BS(WOWOWプライム)
|○
|有料BS放送
|2026年5月31日(日)午前0:00〜放送開始
|CS放送
|×
|生中継予定なし
|WOWOWプラス関連放送のみ
|WOWOWオンデマンド
|○
|ライブ配信
|スマホ・PC・テレビ対応
|Leminoプレミアム
|×
|録画(ディレイ)配信
|試合当日24:00以降に配信開始
チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法
前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり