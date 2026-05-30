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WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能
Aoi Fujimiya

チャンピオンズリーグ決勝2026の地上波放送はある？BS・CS・ネット配信予定まとめ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

CL決勝2026のPSGvsアーセナルは地上波テレビ中継される？BS・CS放送・ネットライブ配信情報を紹介。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

近年のCLは放映権事情の変化により、地上波中継が大幅に減少。ネット配信が中心となっている。

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本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の地上波放送・BS・CS中継の有無を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝はいつ？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)に開催される。キックオフ時間は午前1:00予定となっており、欧州王者を決める注目の一戦として大きな注目を集めている。

対戦カードは、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、20シーズンぶりの決勝進出を果たしたアーセナル。開催地はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナとなる。

また、2025-26シーズンからUEFAはCL決勝のキックオフ時間を変更。これまで主流だった現地時間21:00開始から、18:00開始へ前倒しされることが決定した。これにより、日本時間でも従来より視聴しやすい“午前1時キックオフ”となっている。

UEFAによると、今回の変更はファンの観戦体験向上や、試合後の公共交通機関利用、安全面への配慮、若年層を含めた視聴機会拡大などが目的とされている。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
  • 対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル
  • 開催日(日本時間)：2026年5月31日(日)
  • キックオフ時間(日本時間)：午前1:00
  • 現地時間：2026年5月30日(土)18:00
  • 開催地：プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)

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チャンピオンズリーグ決勝の地上波放送・BS・CS中継はある？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」は、日本国内ではWOWOWが独占放映権を保有している。

そのため、地上波での無料生中継は実施されない予定となっており、現在CL決勝を“完全無料”でリアルタイム視聴する方法は存在しない状況だ。

一方、BS放送ではWOWOWプライムで独占生中継を実施。BS環境が整っていれば、テレビの大画面で決勝戦を視聴することが可能となる。また、ネット配信ではWOWOWオンデマンドがライブ配信を行う。

さらに、LeminoプレミアムでもCL決勝を配信。ただし、こちらはライブ中継ではなく、試合当日24:00以降のディレイ配信となる点には注意したい。

放送・配信サービスライブ中継視聴形式備考
地上波×無料放送なしCL決勝の地上波生中継なし
BS(WOWOWプライム)有料BS放送2026年5月31日(日)午前0:00〜放送開始
CS放送×生中継予定なしWOWOWプラス関連放送のみ
WOWOWオンデマンドライブ配信スマホ・PC・テレビ対応
Leminoプレミアム×録画(ディレイ)配信試合当日24:00以降に配信開始

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チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法

前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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