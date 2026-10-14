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cl-20261015(C)Getty Images
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Yuta Tokuma

【10月15日】チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ
アストン・ヴィラ 対 フェネルバフチェ
LASKリンツ 対 リヴァプール
LASKリンツ
リヴァプール
フェイエノールト 対 コモ
フェイエノールト
コモ
シャフタール・ドネツク 対 AEKアテネ
シャフタール・ドネツク
AEKアテネ
ベティス 対 ポルト
ベティス
ポルト
ローマ 対 レアル・マドリー
ローマ
レアル・マドリー
スロヴァン・ブラチスラヴァ 対 シュトゥットガルト
スロヴァン・ブラチスラヴァ
シュトゥットガルト
アストン・ヴィラ
フェネルバフチェ
マンチェスター・シティ 対 パリ・サンジェルマン
マンチェスター・シティ
パリ・サンジェルマン
ボデ/グリムト 対 ボルシア・ドルトムント
ボデ/グリムト
ボルシア・ドルトムント
遠藤航
渡辺剛
松岡大起
鈴木彩艶

【欧州CL 放送予定】10月15日開催のチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第2節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2026-2027は、日本時間10月15日(木)にリーグフェーズ第1節の9試合が開催される。

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本記事では、10月15日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【10月15日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時

対戦カード

放送／配信

10/15(木) 1:45

LASK vs リヴァプール

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

10/15(木)1:45

フェイエノールト vs コモ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

10/15(木) 4:00

シャフタール・ドネツク vs AEKアテネ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

10/15(木)4:00

ベティス vs ポルト

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム

10/15(木)4:00

ローマ vs レアル・マドリード

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
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WOWOWオンデマンド

10/15(木)4:00

スロバン・ブラチスラバ vs シュトゥットガルト

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

10/15(木) 4:00

アストン・ヴィラ vs フェネルバフチェ

【放送】
WOWOWシネマ

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

10/15(木) 4:00

マンチェスター・シティ vs パリ・サンジェルマン

【放送】
WOWOWプライム

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

10/15(木) 4:00

ボデ/グリムト vs ドルトムント

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(無料体験あり)
WOWOWオンデマンド

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また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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