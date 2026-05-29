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cl-20260531(C)Getty Images
CL決勝はWOWOW独占配信！オンデマンドで今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【5月31日】UEFAチャンピオンズリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル

【欧州CL 放送予定】5月31日開催のチャンピオンズリーグ2025-26決勝の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
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チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間5月31日(日)に決勝が開催される。

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本記事では、5月31日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【5月31日】チャンピオンズリーグの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
5/31(日)
1:00		パリ・サンジェルマン vs アーセナル【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム6/1(月)0:00-）

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法は？

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※一部ディレイ配信あり

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