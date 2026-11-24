CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

欧州最高峰のクラブ大会「UEFAチャンピオンズリーグ(CL)」の2026-27シーズンは、日本国内では地上波テレビでの無料生中継は基本的に行われていない。

本記事では、チャンピオンズリーグ2026-27を無料で視聴する方法をはじめ、WOWOW以外で見られる動画配信サービスを紹介する。

チャンピオンズリーグ2026-27を無料で視聴する方法は？WOWOW以外の視聴方法

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)の2026-27シーズンは、Leminoプレミアムの無料トライアルやドコモの対象プラン特典を活用することで、追加料金なしで視聴できる。

また、試合全体のライブ配信ではないものの、UEFA公式サイトやYouTubeではハイライト映像も無料公開されている。

無料視聴方法 内容 対象・条件 Leminoプレミアム 初回31日間無料 Webからの初回申し込み ドコモの選べる特典 追加料金なしで利用可能 ドコモ MAXなどの対象プラン契約者 UEFA公式サイト・YouTube ハイライト映像を無料視聴 誰でも視聴可能

Leminoプレミアムの31日間無料トライアルを利用する

Leminoプレミアムでは、Webから初めて申し込む人を対象に31日間の無料トライアルが用意されている。

無料期間中は、チャンピオンズリーグの対象試合をライブ配信や見逃し配信で視聴可能だ。

ただし、App StoreやGoogle Play経由のアプリ内課金は無料トライアルの対象外となる。31日間の無料期間が終了すると月額1,540円(税込)の料金が発生するため、継続しない場合は期限内に解約しておきたい。

ドコモの「選べる特典」を活用する

ドコモの「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」など、対象料金プランを契約している場合は、Leminoプレミアムを追加料金なしで利用できる。

対象プランの「選べる特典」でLeminoプレミアムを指定することで、チャンピオンズリーグのライブ配信や見逃し配信を楽しめる。

なお、対象プラン自体の月額料金は発生するため、契約内容や特典の適用条件を確認しておこう。

UEFA公式サイト・YouTubeでハイライトを視聴する

チャンピオンズリーグの試合結果やゴールシーンだけを確認したい場合は、UEFA公式サイトや公式YouTubeチャンネルがおすすめだ。

試合終了後にはハイライトやダイジェスト映像が無料公開されるため、有料サービスに加入せずに注目シーンを楽しめる。

ただし、試合全体のフルライブ配信には対応していない。

なお、非公式の無料配信サイトには、ウイルス感染やフィッシング詐欺、著作権侵害などのリスクがある。安全に視聴するためにも、公式サービスを利用したい。

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

※配信情報は2026年11月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。