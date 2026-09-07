古巣ベティスにどうしても復帰したかったセバージョス、年俸を半額カット…約9億円をあきらめる

レアル・マドリーとの契約を解消してベティスに復帰したMFダニ・セバージョス（30）は、古巣に戻るため収入を犠牲にすることをいとわなかったという。

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ新監督から電話で戦力外であることを伝えられ、6月に同クラブとの契約を解消したセバージョス。フットボール界屈指のテクニックの持ち主は、スペインの移籍市場が閉鎖する9月2日になって、ついにベティスへの復帰が正式に決定している。契約期間は3年。

スペイン『アス』によれば、セバージョスは下部組織から在籍した古巣ベティスに帰還することを強く望み、金銭すら犠牲にしていたという。

曰く、アヤックスなど複数のクラブから興味を持たれていたセバージョスだが、べティス以外からのオファーは何も耳に入れず。だがベティスとの契約交渉は難航し、プロスポーツ選手として極めて厳しい条件を提示されたという。それはつまりレアル・マドリー時代の年俸を半減させること、500万ユーロ（約9億円）の収入をあきらめることだったようだ。

ベティス以外のクラブと契約すれば、減俸の必要はなかったセバージョスだが、この申し出を受け入れたとのこと。同選手は年俸額・収入は二の次にして、今季ベティスの選手としてチャンピオンズリーグに出場すること、心のクラブでフットボールを目一杯楽しむことを何より優先したとみられる。

『アス』は「セバージョスは自身の求めるものを手にした。フリーエージェントの選手が簡単には踏み切れない行為だ」とも記載。フリーエージェントの選手は、移籍金がかからない代わりに高額年俸を受け取ることを常としているが、その中でセバージョスが極めて珍しい動きを見せたことを強調している。

また同紙は、レアル・マドリー関係でまだ去就が決まっていない選手たちの情報も掲載。セバージョス同様に今夏クラブを退団したDFダニ・カルバハル（34）は、カタールからのオファーを募っているがまだ届かず、DFセルヒオ・ラモス（40）はコーチ業に取り組むことを考慮し始めた模様。その一方、カタールのアル・ガラファを退団したFWホセル・マト（36）は、現役を続行する意思を示しているという。