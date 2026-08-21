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CAT Ladies 2026 - Round OneGetty Images Sport
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Aoi Fujimiya

CATレディース2026の結果速報・リーダーボード｜安田祐香、桑木志帆ら日本人選手の成績は？

CATレディース2026の結果速報、リーダーボード。安田祐香、桑木志帆らのラウンド成績まとめ。

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国内女子ゴルフツアー「CATレディース2026」が開催される。国内トップ選手が集う注目大会には、安田祐香や桑木志帆らが出場し、優勝争いや上位争いに注目が集まる。

シーズン終盤に向けてランキング争いが激しくなる中、各選手がどのようなスコアを記録するのかも見逃せない。

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本記事では、CATレディース2026の結果速報、最新リーダーボード、順位・スコア、を随時紹介する。

CATレディース2026の結果速報・リーダーボード

順位

選手名

スコア

1

2

3

TOTAL

T1

鳥居 さくら

-6

66

-

-

66

T1

加藤 麗奈

-6

66

-

-

66

T3

佐久間 朱莉

-5

67

-

-

67

T3

蛭田 みな美

-5

67

-

-

67

T3

申 ジエ

-5

67

-

-

67

T3

ウー チャイェン

-5

67

-

-

67

T7

桑木 志帆

-4

68

-

-

68

T7

福田 萌維

-4

68

-

-

68

T7

サイ ペイイン

-4

68

-

-

68

T7

荒木 優奈

-4

68

-

-

68

T7

神谷 そら

-4

68

-

-

68

T7

倉林 紅

-4

68

-

-

68

T13

天本 ハルカ

-3

69

-

-

69

T13

金田 久美子

-3

69

-

-

69

T13

佐藤 心結

-3

69

-

-

69

T13

吉﨑 マーナ

-3

69

-

-

69

T13

内田 ことこ

-3

69

-

-

69

T13

テレサ・ルー

-3

69

-

-

69

T13

藤田 かれん

-3

69

-

-

69

T13

吉田 鈴

-3

69

-

-

69

T13

髙橋 彩華

-3

69

-

-

69

T22

永井 花奈

-2

70

-

-

70

T22

山路 晶

-2

70

-

-

70

T22

全 美貞

-2

70

-

-

70

T22

青木 瀬令奈

-2

70

-

-

70

T22

都 玲華

-2

70

-

-

70

T22

藤本 愛菜

-2

70

-

-

70

T22

皆吉 愛寿香

-2

70

-

-

70

T22

髙木 優奈

-2

70

-

-

70

T22

山城 奈々

-2

70

-

-

70

T22

池ヶ谷 瑠菜

-2

70

-

-

70

T32

菅 楓華

-1

71

-

-

71

T32

吉澤 柚月

-1

71

-

-

71

T32

上野 菜々子

-1

71

-

-

71

T32

福田 真未

-1

71

-

-

71

T32

渡邉 彩香

-1

71

-

-

71

T32

三ヶ島 かな

-1

71

-

-

71

T32

尾関 彩美悠

-1

71

-

-

71

T32

髙野 愛姫

-1

71

-

-

71

T32

政田 夢乃

-1

71

-

-

71

T32

堀 琴音

-1

71

-

-

71

T32

笠 りつ子

-1

71

-

-

71

T32

イ ミニョン

-1

71

-

-

71

T32

寺岡 沙弥香

-1

71

-

-

71

T32

安田 祐香

-1

71

-

-

71

T46

倉田 珠里亜

0

72

-

-

72

T46

成田 美寿々

0

72

-

-

72

T46

宮澤 美咲

0

72

-

-

72

T46

川岸 史果

0

72

-

-

72

T46

岡山 絵里

0

72

-

-

72

T46

大出 瑞月

0

72

-

-

72

T46

仲村 果乃

0

72

-

-

72

T46

横峯 さくら

0

72

-

-

72

T46

小林 光希

0

72

-

-

72

T46

永峰 咲希

0

72

-

-

72

T46

エイミー・コガ

0

72

-

-

72

T46

山内 日菜子

0

72

-

-

72

T46

與語 優奈

0

72

-

-

72

T46

P.サイパン

0

72

-

-

72

T46

河本 結

0

72

-

-

72

T61

一ノ瀬 優希

+1

73

-

-

73

T61

高橋 しずく

+1

73

-

-

73

T61

森田 遥

+1

73

-

-

73

T61

清本 美波

+1

73

-

-

73

T61

福山 恵梨

+1

73

-

-

73

T61

大里 桃子

+1

73

-

-

73

T61

仲宗根 澄香

+1

73

-

-

73

T61

小祝 さくら

+1

73

-

-

73

T61

入谷 響

+1

73

-

-

73

T61

金澤 志奈

+1

73

-

-

73

T61

澁澤 莉絵留

+1

73

-

-

73

T61

平塚 新夢

+1

73

-

-

73

T61

浜崎 未来

+1

73

-

-

73

T61

菅沼 菜々

+1

73

-

-

73

T75

脇元 華

+2

74

-

-

74

T75

大西 葵

+2

74

-

-

74

T75

木戸 愛

+2

74

-

-

74

T75

前多 愛

+2

74

-

-

74

T75

セキ ユウティン

+2

74

-

-

74

T75

ささき しょうこ

+2

74

-

-

74

T75

吉本 ここね

+2

74

-

-

74

T82

奥山 純菜

+3

75

-

-

75

T82

神谷 桃歌

+3

75

-

-

75

T82

森井 あやめ

+3

75

-

-

75

T82

穴井 詩

+3

75

-

-

75

T82

大久保 柚季

+3

75

-

-

75

T82

髙久 みなみ

+3

75

-

-

75

T82

川﨑 春花

+3

75

-

-

75

T82

下川 めぐみ

+3

75

-

-

75

T82

山本 景子

+3

75

-

-

75

T91

阿部 未悠

+4

76

-

-

76

T91

稲見 萌寧

+4

76

-

-

76

T91

泉田 琴菜

+4

76

-

-

76

T94

稲垣 那奈子

+5

77

-

-

77

T94

六車 日那乃

+5

77

-

-

77

T94

中村 香織

+5

77

-

-

77

T94

沖 せいら

+5

77

-

-

77

T94

ペ ソンウ

+5

77

-

-

77

99

千田 萌花

+7

79

-

-

79

100

竹内 美雪

+8

80

-

-

80

101

木下 彩

+11

83

-

-

83

102

神谷 和奏

+14

86

-

-

86

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JLPGA CAT Ladies 2026｜視聴方法

jlpga 2026 u-nextU-NEXT

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は大会によって放送局が異なるため、各大会ごとに中継情報を確認しておきたい。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴できる（一部トーナメントは対象外）。

U-NEXTでは、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されている「ワールドゴルフパック」のみの契約では視聴できないため注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴できる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXTへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報（氏名、決済情報）などを入力して登録完了

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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