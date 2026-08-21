CATレディース2026の結果速報・リーダーボード｜安田祐香、桑木志帆ら日本人選手の成績は？

国内女子ゴルフツアー「CATレディース2026」が開催される。国内トップ選手が集う注目大会には、安田祐香や桑木志帆らが出場し、優勝争いや上位争いに注目が集まる。
シーズン終盤に向けてランキング争いが激しくなる中、各選手がどのようなスコアを記録するのかも見逃せない。
本記事では、CATレディース2026の結果速報、最新リーダーボード、順位・スコア、を随時紹介する。
CATレディース2026の結果速報・リーダーボード
順位
選手名
スコア
1
2
3
TOTAL
T1
鳥居 さくら
-6
66
-
-
66
T1
加藤 麗奈
-6
66
-
-
66
T3
佐久間 朱莉
-5
67
-
-
67
T3
蛭田 みな美
-5
67
-
-
67
T3
申 ジエ
-5
67
-
-
67
T3
ウー チャイェン
-5
67
-
-
67
T7
桑木 志帆
-4
68
-
-
68
T7
福田 萌維
-4
68
-
-
68
T7
サイ ペイイン
-4
68
-
-
68
T7
荒木 優奈
-4
68
-
-
68
T7
神谷 そら
-4
68
-
-
68
T7
倉林 紅
-4
68
-
-
68
T13
天本 ハルカ
-3
69
-
-
69
T13
金田 久美子
-3
69
-
-
69
T13
佐藤 心結
-3
69
-
-
69
T13
吉﨑 マーナ
-3
69
-
-
69
T13
内田 ことこ
-3
69
-
-
69
T13
テレサ・ルー
-3
69
-
-
69
T13
藤田 かれん
-3
69
-
-
69
T13
吉田 鈴
-3
69
-
-
69
T13
髙橋 彩華
-3
69
-
-
69
T22
永井 花奈
-2
70
-
-
70
T22
山路 晶
-2
70
-
-
70
T22
全 美貞
-2
70
-
-
70
T22
青木 瀬令奈
-2
70
-
-
70
T22
都 玲華
-2
70
-
-
70
T22
藤本 愛菜
-2
70
-
-
70
T22
皆吉 愛寿香
-2
70
-
-
70
T22
髙木 優奈
-2
70
-
-
70
T22
山城 奈々
-2
70
-
-
70
T22
池ヶ谷 瑠菜
-2
70
-
-
70
T32
菅 楓華
-1
71
-
-
71
T32
吉澤 柚月
-1
71
-
-
71
T32
上野 菜々子
-1
71
-
-
71
T32
福田 真未
-1
71
-
-
71
T32
渡邉 彩香
-1
71
-
-
71
T32
三ヶ島 かな
-1
71
-
-
71
T32
尾関 彩美悠
-1
71
-
-
71
T32
髙野 愛姫
-1
71
-
-
71
T32
政田 夢乃
-1
71
-
-
71
T32
堀 琴音
-1
71
-
-
71
T32
笠 りつ子
-1
71
-
-
71
T32
イ ミニョン
-1
71
-
-
71
T32
寺岡 沙弥香
-1
71
-
-
71
T32
安田 祐香
-1
71
-
-
71
T46
倉田 珠里亜
0
72
-
-
72
T46
成田 美寿々
0
72
-
-
72
T46
宮澤 美咲
0
72
-
-
72
T46
川岸 史果
0
72
-
-
72
T46
岡山 絵里
0
72
-
-
72
T46
大出 瑞月
0
72
-
-
72
T46
仲村 果乃
0
72
-
-
72
T46
横峯 さくら
0
72
-
-
72
T46
小林 光希
0
72
-
-
72
T46
永峰 咲希
0
72
-
-
72
T46
エイミー・コガ
0
72
-
-
72
T46
山内 日菜子
0
72
-
-
72
T46
與語 優奈
0
72
-
-
72
T46
P.サイパン
0
72
-
-
72
T46
河本 結
0
72
-
-
72
T61
一ノ瀬 優希
+1
73
-
-
73
T61
高橋 しずく
+1
73
-
-
73
T61
森田 遥
+1
73
-
-
73
T61
清本 美波
+1
73
-
-
73
T61
福山 恵梨
+1
73
-
-
73
T61
大里 桃子
+1
73
-
-
73
T61
仲宗根 澄香
+1
73
-
-
73
T61
小祝 さくら
+1
73
-
-
73
T61
入谷 響
+1
73
-
-
73
T61
金澤 志奈
+1
73
-
-
73
T61
澁澤 莉絵留
+1
73
-
-
73
T61
平塚 新夢
+1
73
-
-
73
T61
浜崎 未来
+1
73
-
-
73
T61
菅沼 菜々
+1
73
-
-
73
T75
脇元 華
+2
74
-
-
74
T75
大西 葵
+2
74
-
-
74
T75
木戸 愛
+2
74
-
-
74
T75
前多 愛
+2
74
-
-
74
T75
セキ ユウティン
+2
74
-
-
74
T75
ささき しょうこ
+2
74
-
-
74
T75
吉本 ここね
+2
74
-
-
74
T82
奥山 純菜
+3
75
-
-
75
T82
神谷 桃歌
+3
75
-
-
75
T82
森井 あやめ
+3
75
-
-
75
T82
穴井 詩
+3
75
-
-
75
T82
大久保 柚季
+3
75
-
-
75
T82
髙久 みなみ
+3
75
-
-
75
T82
川﨑 春花
+3
75
-
-
75
T82
下川 めぐみ
+3
75
-
-
75
T82
山本 景子
+3
75
-
-
75
T91
阿部 未悠
+4
76
-
-
76
T91
稲見 萌寧
+4
76
-
-
76
T91
泉田 琴菜
+4
76
-
-
76
T94
稲垣 那奈子
+5
77
-
-
77
T94
六車 日那乃
+5
77
-
-
77
T94
中村 香織
+5
77
-
-
77
T94
沖 せいら
+5
77
-
-
77
T94
ペ ソンウ
+5
77
-
-
77
99
千田 萌花
+7
79
-
-
79
100
竹内 美雪
+8
80
-
-
80
101
木下 彩
+11
83
-
-
83
102
神谷 和奏
+14
86
-
-
86
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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。