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セネガルのメディアが、アフリカネイションズカップ2025決勝に関するスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定に対し、王立サッカー連盟が行うとみられる異議申し立てについて、驚きの事実を明らかにした。

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モロッコ王立サッカー連盟の発表とは異なり、セネガルのメディア『セネニュース』は、同連盟がアフリカ大陸王者を決める決勝をめぐるCASの裁定に対し、スイス連邦裁判所へ異議を申し立てるかどうかについて、現時点で最終的な態度を決めていないと伝えた。

スポーツ仲裁裁判所（CAS）は去る火曜日、スイスのローザンヌで、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会による同大会決勝に関する決定を不服としてセネガルサッカー連盟が申し立てていた上訴について、裁定を下した。

CASはセネガル側の上訴を認め、セネガルを0-3の敗戦扱いとしてモロッコ代表に優勝を与えたCAF上訴委員会の決定を取り消した。これにより、延長戦の末にセネガルが1-0で勝利した試合結果が改めて認められることになった。

2026年3月に出されたCAF上訴委員会の決定自体も、1月末に下された最初の決定に対してモロッコ王立サッカー連盟が申し立てた異議を受けたものだった。以来、決勝をめぐる問題は、さまざまなスポーツ機関をまたぐ複雑な法廷闘争へと発展していた。

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モロッコは異議申し立ての道を閉ざさず

モロッコ王立サッカー連盟はCASの裁定が出た当日に声明を発表し、裁定を把握したとしたうえで、利用可能なあらゆる法的手段を講じる意向を強調した。また、審理の過程で提出した申し立ての一つが考慮されなかったことに対し、驚きと異議を表明した。

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同連盟は裁定が出る前、審理の行方に影響を及ぼしかねないとする「事案」を報告していた。

同連盟に近い関係者によると、案件を担当する仲裁人の一人がセネガルサッカー連盟の会長と電話で連絡を取っていたといい、モロッコ側はこの仲裁人の独立性と中立性に疑問を抱いたという。

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この問題は裁定前にすでに表面化していた。報道によれば、モロッコ連盟は仲裁廷のメンバーの一人とセネガル連盟会長との間で電話でのやり取りがあったとされる件を、所管機関に提起していた。一方で、違反はなかったとする証言も伝えられており、この点は争いのある事柄で、最終的な司法上または手続き上の判断がない限り、確定した事実とみなすことはできない。

連邦裁判所、残された最後の道

スイス連邦裁判所は、モロッコ側がCASの裁定に対抗するために残された最後の司法手段だが、その介入の範囲は通常の上訴裁判所とは大きく異なる。

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連邦裁判所は紛争の本質や試合そのものの事実関係を再審理するのではなく、極めて限定された手続き上・法律上の理由のみを審査する。異議が認められた場合には、CASの裁定を取り消し、案件をCASに差し戻して改めて審理させることができる。

『Médias24』が掲載した法的解説によると、連邦裁判所への異議申し立ては、スイス国際私法第190条が限定的に定める特定の事由に基づくもので、仲裁廷の構成の瑕疵、仲裁廷による権限の逸脱、当事者の防御権および聴聞を受ける権利の侵害、公序違反などが含まれる。また、異議を申し立てても、原則としてCASの裁定の効力が自動的に停止されることはない。

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この手続きを定める規則によれば、異議申し立ての通常の期限は裁定の全文が通知された日から30日間で、モロッコ王立サッカー連盟には次の一手について最終判断を下すまでの時間が残されていることになる。

連盟内で結論は出ず

モロッコ国内の一部からは、この件に区切りをつけて決勝をめぐる騒動に幕を引きたいという声も上がっているが、連盟の公式な立場は、利用可能な法的手段の道をいずれも閉ざさないというものだ。

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したがって、モロッコがスイス連邦裁判所に異議を申し立てることが既定路線であるかのような見方は、現状を反映していない。現時点で、そうした申し立てを行ったとの正式な発表はないからだ。

ボールは今、モロッコ王立サッカー連盟の側にある。同連盟は、スイスの司法の場で法廷闘争を続けるのか、それともCAFの内部で始まった数カ月にわたる争いの末にアフリカネイションズカップ2025の優勝をセネガルに戻したCASの裁定を受け入れるのかを決めなければならない。