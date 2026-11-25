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スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカネーションズカップのタイトルをモロッコから剥奪し、セネガルに与える裁定を下したことで、モロッコが2030年W杯決勝を開催できるのかという議論が再燃している。大陸選手権の決勝での出来事が大会運営や警備体制に疑問を投げかけたことで、スペインサッカー連盟はW杯で最も重要な一戦の開催に向けて期待を一段と強めている。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、スペインサッカー連盟の幹部らは、去る1月18日にモロッコで行われたアフリカネーションズカップ決勝で起きた出来事が、2030年W杯決勝の開催スタジアムの選定を巡る国際サッカー連盟（FIFA）の判断に影響を与える可能性があると見ている。モロッコとスペインが決勝の開催を巡って争いを続けているだけに、なおさらだという。

しかし、スペイン側の楽観論はスポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した法的判断だけに基づくものではない 。ラバトで行われた決勝に伴う出来事も根拠となっている。この試合は、正規時間の終盤にモロッコにPKが与えられたことに抗議してセネガルの選手たちがピッチを離れたことで、大会史上最も物議を醸した試合の一つとなった。

セネガルの選手たちは10分以上にわたってピッチを離れた後、試合を再開するために戻った。レアル・マドリードに所属するブラヒム・ディアスがPKを蹴ったが、GKエドゥアール・メンディに止められた。その後、延長戦でパペ・ゲイェがセネガルに決勝点をもたらし、試合は1-0でセネガルの勝利に終わった。

スポーツ仲裁裁判所はピッチ上でのセネガルの勝利を改めて認めたものの、試合中の出来事を不問にしたわけではない。選手たちがピッチを離れた行為は規定違反にあたると判断した一方で、試合再開を決めた主審の判断はその権限の範囲内であり、したがって試合の結果を無効にすることはできないとの見解を示した。

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物議を醸した場面はセネガル選手の抗議にとどまらず、スタンドやピッチ周辺にまで広がった。一部のセネガルサポーターと警備員の間で衝突が発生し、混乱の中で決勝の運営や警備体制に疑問の声が上がった。

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とりわけ大きく拡散した場面の一つが、エドゥアール・メンディのタオルを巡る騒動だ。映像には、メンディがグローブを拭くために使っているタオルを奪おうとするモロッコのボールボーイから、セネガルの控えGKがそのタオルを守ろうとする姿が映っており、控えGKは同じことが繰り返されないよう自ら介入せざるを得なかった。

こうした場面は、モロッコによる大規模サッカーイベントの運営を巡る議論の一部となった。モロッコはスペイン、ポルトガルとともに2030年W杯を共催する準備を進めており、3カ国は大会運営における最重要案件の一つである決勝の開催を争っている。

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同紙の報道によれば、スペインサッカー連盟はCASの裁定を楽観的に受け止めている。アフリカネーションズカップ決勝に伴う出来事が、W杯決勝の開催に向けたモロッコの計画の評価、特に安全面の保証やこれほどの規模の試合を運営する能力に関する評価に影響を及ぼす可能性があると考えているという。

これと時を同じくして、FIFAは2030年W杯の試合開催候補スタジアムの視察を進めている。FIFAの視察団はモロッコのスポーツ施設を訪れ、決勝の開催を巡る争いが繰り広げられる同大会に向けた準備の一環として、準備状況やインフラを評価している。

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FIFA視察団の訪問はカサブランカから始まった。同地では、2030年W杯決勝の開催地としてモロッコが最有力候補に位置づけるハッサン2世スタジアムの建設が進められている。一方、スペインはサンティアゴ・ベルナベウかカンプ・ノウでの決勝開催を目指している。

こうして、アフリカネーションズカップのタイトルを巡るCASの裁定は、2030年W杯決勝を巡る争いを再燃させた。スペインサッカー連盟は大陸選手権での出来事を、モロッコの開催計画の準備態勢に疑問を投げかける好機と捉えている。ただし、CASの裁定は法的には試合結果とタイトルを巡る争いの決着に限られたものであり、モロッコの運営能力やW杯決勝の開催資格について判断を下したものではない。