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FIFAランキングにおけるモロッコ代表史上最高の快挙が、束の間の記憶に終わるかもしれない。アフリカネイションズカップのタイトルを巡る問題により、モロッコは世界ランキングで3つ順位を落とす可能性に直面している。スポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定によってセネガル側の勝利で決着した両国の法的紛争が、新たな波紋を広げている。

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セネガル代表は決勝の最中、モロッコにPKが与えられた判定に抗議し、試合の続行を拒否してピッチを後にした。しかし、ジャン・ジャック・ンダラ主審は試合を打ち切らなかった。セネガルの選手たちは約15分後にピッチへ戻って試合が再開され、ブラヒム・ディアスがPKを失敗。その後、セネガルが劇的な決勝ゴールを挙げ、1-0で勝利を収めた。

CASは、両チームがピッチに戻り、プレー続行の意思を示した以上、試合再開の判断は主審の専権事項に属するとの見解を示した。また、第82条と第84条は主審が試合の完全な打ち切りを決定した場合に関する規定であり、この一戦ではそうした事態は起きていないとした。

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セネガルのサイト『wiwsport』によると、モロッコはFIFAランキングのポイントから18ポイントを失う可能性がある。これはアフリカネイションズカップ優勝が反映されて獲得したポイントだ。しかし、この火曜日にCASがアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を取り消し、タイトルをセネガルに戻した。上訴委員会はモロッコに3-0の不戦勝を認めていた。

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モロッコ代表は1809.37ポイントで世界5位に浮上し、前回のランキングの7位から2つ順位を上げる前例のない歴史的快挙を成し遂げていた。

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これによりモロッコは、1801.28ポイントで6位のポルトガル、1800.91ポイントで7位のブラジルを上回った。この順位に到達したのはアラブ諸国の代表として初めてであり、1994年4月にナイジェリアが記録したアフリカ勢の最高順位に並んだ。

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同サイトの試算によれば、18ポイントが差し引かれた場合、モロッコの合計は1791.37ポイントに下がり、ポルトガルとブラジルに次ぐ世界8位に後退する。それでも、現在8位で1790.37ポイントのベルギーを1ポイント上回ることになる。

一方、この試算ではセネガルの順位は変わらず、1655.34ポイントで世界18位を維持する。ただし、ポイントの差し引きはあくまでCASの裁定の影響を想定したものであり、現時点でFIFAが発表した決定ではない。

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モロッコの今回の躍進は、2022年のカタール・ワールドカップ以降の上昇曲線の延長線上にある。モロッコは大会前には世界22位だったが、ベスト4進出を果たして11位へと急浮上した。その後は2024年を終えた時点の14位より下に落ちることはなく、2025年末には11位に返り咲いた。そして2026年1月には8位に到達し、10位だった1998年4月以来の快挙を達成すると、今月11月にはさらに5位まで順位を上げた。

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