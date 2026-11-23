共有 GOALをGoogleでフォロー

アフリカ大陸は明日の火曜日、アフリカサッカー史上最も物議を醸した問題の一つに終止符を打つかもしれない判断を待っている。関係筋によると、モロッコサッカー連盟内部では、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がモロッコ代表のアフリカ・ネイションズカップ優勝を承認するとの完全な自信があるという。

広告

スペイン紙『マルカ』によると、モロッコ代表はタイトルを守れると確信しているという。1月18日に行われたアフリカ・ネイションズカップ決勝のセネガル対モロッコ戦以来、この問題は依然として決着しておらず、ピッチ上の一戦は数カ月に及ぶ法廷闘争へと発展した。

アフリカサッカー連盟（CAF）は3月中旬、延長戦でのパペ・ゲイェのゴールによってピッチ上で優勝を決めたセネガルからタイトルを剥奪し、モロッコに与える決定を下した。これはモロッコサッカー連盟が提出した異議申し立てを受けたもので、同連盟は、セネガルの選手たちが審判の判定が自分たちに不利だと考えて試合を放棄したと指摘していた。

CAFの決定は、アフリカ・ネイションズカップ規約第82条に基づくものだ。同条は「いずれかのチームが、理由のいかんを問わず、試合を拒否するか、主審の許可なく正規の試合時間終了前にピッチを離れた場合、そのチームは敗戦とみなされ、大会から除外される」と定めている。これにより、試合は自動的に3-0でモロッコの勝利とされた。

『マルカ』によれば、この件に近い関係筋は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が数カ月にわたって審理を行い、双方が提出したすべての主張を検討した上で、大会の法的枠組みに基づきCAFの決定を支持する方向に傾いていると語った。これはタイトルがモロッコに残ることを意味する。

広告 広告

同関係者はさらに、モロッコサッカー連盟の幹部たちはこのリークを慎重に受け止めているものの、自分たちの法的立場は強固であり、たとえセネガルの本来の目的が判定への抗議だったとしても、対戦相手がピッチを去ったことは見過ごすことのできない明白な規約違反だと考えていると付け加えた。

Related Topics

予想通り、セネガルはタイトル保持を求めて訴えを起こし、CASに上訴した。セネガルサッカー連盟は「この決定は不当であり、前例がなく、受け入れられない」と表明し、選手たちがピッチ上で勝ち取ったタイトルを手放さない姿勢を強調した。

セネガルはこの数カ月間、アフリカ・ネイションズカップ制覇への誇りを世界に示すことに努め、メダルを誇らしげに披露してきた。自分たちこそが大会の正当な王者であり、行政的な決定によってタイトルを剥奪されることは受け入れないという明確なメッセージだ。

広告

また別の関係筋は、下される判断がどのような内容であれ、大陸全体で大きな議論を呼ぶことになると強調した。この問題はスポーツの枠を超え、試合放棄への対処の在り方、判定への抗議の限界、そして大会の公正性の保護といった法的・倫理的な側面にまで及んでいるからだ。

予想通りモロッコの優勝が支持されれば、ブラヒム・ディアスは昨季タイトルを獲得した唯一のレアル・マドリードの選手であることを誇り続けることになる。この細部は、モロッコ代表とその選手たちにとってこのタイトルが持つ象徴性の大きさを物語っている。

広告

一方で、この判断は新たな議論の幕開けとなるだろう。セネガルが決定を受け入れて別の法的手段を模索するのか、あるいはファンや関係者が、今後のアフリカ・ネイションズカップで同様の事態が繰り返されないよう大会規約の見直しを求めるのかが焦点となる。

この問題の唯一の決め手となるのは、明日正式に発表されるCASの公式決定だ。現時点で取り沙汰されている内容は、あくまで報道によるリークや関係筋の見解の域を出ない。アフリカ王者を最終的に決めるスポーツ司法の判断が待たれる。