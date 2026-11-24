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セネガルは、スポーツ界の最高裁判所であるスポーツ仲裁裁判所（CAS）への申し立てが認められた。対象となったのは直近のアフリカネイションズカップ決勝の結果で、これにより今年初めに行われたモロッコとの物議を醸した決勝の勝者に復帰した。

スポーツ仲裁裁判所は、セネガルサッカー連盟の申し立てを認めた。これは「アフリカネイションズカップ・モロッコ2025」決勝を巡り、アフリカサッカー連盟（CAF）とモロッコ王立サッカー連盟を相手取ったものだ。

CAF上訴委員会の決定は取り消され、CAF規律委員会の決定が復活した。

これにより、2025年アフリカネイションズカップ決勝の結果が確定した。セネガルがモロッコに1-0で勝利した。

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セネガルは再び正式にアフリカ王者となった。スポーツ仲裁裁判所はセネガルサッカー連盟の申し立てを全会一致で認め、CAFが今年3月に2025年アフリカネイションズカップ決勝をモロッコの不戦勝とした決定を覆した。これにより、1月18日にラバトで行われた決勝で、延長戦の末にセネガルが収めた1-0の勝利が再び有効となった。

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何が起きていたのか

試合では、後半終了間際にモロッコに与えられたPKを巡り、セネガルの選手たちが抗議した。不服を示すため、セネガル代表はピッチを離れたが、14分後に戻って試合を終えた。

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その後、ブラヒム・ディアスがPKを失敗したことで決勝は延長戦に突入し、セネガルが勝利した。しかし2カ月後、CAF上訴委員会はピッチを離れた行為を試合放棄と判断。モロッコの3-0での不戦勝とアフリカ王座を認めた。

CASは今日、その決定を覆し、セネガルが2025年大会のアフリカ王者であることを改めて認めた。