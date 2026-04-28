ベンチに座る日々が続くカルバハル、ベティス戦でトレントの守備を皮肉る。二本の指で歩いていることを指摘して…フッと笑う

レアル・マドリーDFダニ・カルバハルが、24日のラ・リーガ第33節ベティス戦（1-1）で見せた振る舞いが話題となっている。

今季、負傷の影響もあってレアル・マドリーで出場機会を得られていないカルバハル。ワールドカップ参加も危うくなる状況で、フラストレーションが溜まっていることが指摘され、アルバロ・アルベロア監督との不仲も盛んに報道されている。

そうした中、ベティス戦でカルバハルが見せた振る舞いに注目が集まっている。スペイン『モビスタール・プルス』がその様子を捉えていた。

それは今季マドリーの右サイドバックのレギュラー、DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドが敵陣でボールを奪われたときだった。チームメートがボールを奪い返そうと走る中、トレントは走ることなく帰陣。ベンチに座りながらその光景を目にしたカルバハルは、クラブスタッフに向けて「見たか？」と聞き、左手の人差し指と中指をまるで足のように自身の太ももに立たせて、優雅に歩いているようなジェスチャーを行ってからフフッと笑ってみせた。

『モビスタール・プルス』は、カルバハルのもう一つの振る舞いも取り上げている。前半がもう終わろうというとき、カルバハルはMFフランコ・マスタントゥオノ、FWゴンサロ・ガルシアとともにロッカールームへ続くトンネルへ向かっていたが、そこでファウルが発生。フリーキックとなって、マドリーの控え選手たちは考えを改めてベンチにとどまったが、カルバハルだけは一人歩き続けてトンネルに姿を消している。アルベロア監督は、自チームの主将が試合に無関心で歩いていく様子をずっと見つめていた。