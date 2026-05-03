スペインのスポーツ紙『マルカ』は、DFダニ・カルバハルがレアル・マドリー、ワールドカップと、「すべてにアディオスを告げる」ことになったと報じた。

レアル・マドリーは2日、チームの主将カルバハルが右足第5指末節骨の亀裂骨折に苦しんだと報告。今季中の復帰は難しく、ここ最近招集されていなかったスペイン代表に復帰してワールドカップに出場する可能性も、完全になくなったとみられる。

『マルカ』はカルバハルが今季の出場機会、レアル・マドリー、ワールドカップと、すべてに別れを告げたと報じる。レアル・マドリーとカルバハルの契約は今季限りとなっているが、マドリーは契約延長オファーを提示しないことをすでに決断しているという。マドリーはカルバハルが今季後半戦、出場機会を得て活躍を見せられなかったことなどを考慮して、クラブに留めるべきではないと判断した模様だ。

世界最高の右サイドバックとまで称されたカルバハルだったが、2024年10月5日のビジャレアル戦で右足の前十字靭帯断裂、外側側副靭帯断裂、膝窩筋腱断裂という重傷を負い、そこからすべてが変わってしまった。それから9カ月後の2025年7月に復帰を果たしたものの、その後も右ひざの怪我を繰り返すことに。そして2026年初頭に復帰した後には、アルバロ・アルベロア現監督に満足な出場機会を与えられず（招集された26試合で出場時間はわずか442分）、同指揮官との確執も噂される事態となった。

カルバハルが今回の負傷から復帰するまでには、少なくとも2〜3週間を要するとみられる。実際に今季限りでマドリーを退団するならば、今季最終戦となる5月24日のラ・リーガ最終節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアトレティック・クルブ戦で退団セレモニーが行われる可能性が高いが、その試合には出場することができるかもしれない。