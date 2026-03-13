プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が3月14日(土)に開催。広島東洋カープと阪神タイガースが対戦する。

本記事では、広島vs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープvs阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球オープン戦2026の広島東洋カープvs阪神タイガースは、3月14日(土)にマツダスタジアムで開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 3/14(土) 13:00 広島東洋カープvs阪神タイガース

広島東洋カープvs阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

プロ野球2026のおすすめの視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！ DMM TVも見放題

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

