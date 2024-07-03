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【7月3日】広島東洋カープ対阪神タイガースのテレビ放送予定・視聴方法｜プロ野球2024

プロ野球セ・リーグ 広島東洋カープ対阪神タイガースの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球セ・リーグは7月2日(火)から4日(木)、Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島で開催。広島東洋カープと阪神タイガースが対戦する。

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本記事では、広島vs阪神の放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。

広島vs阪神｜日程・開始時間

プロ野球JERAセ・リーグ、広島東洋カープvs阪神タイガースが7月2日(火)から4日(木)にかけてMazda Zoom-Zoom スタジアム広島で開催される。

日程プレイボール時間
7/2(火)18:00
7/3(水)18:00
7/4(木)18:00

広島vs阪神｜テレビ放送/ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
7/2(火)
18:00		・広島ホームテレビ
・テレビ大阪
・テレビ和歌山
・奈良テレビ
J SPORTS 1		J SPORTS(Amazon無料あり)
J SPORTSオンデマンド
7/3(水)
18:00		・RCC中国放送
J SPORTS 1		J SPORTS(Amazon無料あり)
J SPORTSオンデマンド
7/4(木)
18:00		・広島テレビ
J SPORTS 1		J SPORTS(Amazon無料あり)
J SPORTSオンデマンド

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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