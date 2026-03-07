Goal.com
Yuta Tokuma

【3月8日】広島東洋カープvs中日ドラゴンズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球オープン戦2026

プロ野球オープン戦2026 広島東洋カープvs中日ドラゴンズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が3月8日(日)に開催。東北楽天ゴールデンイーグルスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、広島vs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープvs中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球オープン戦2026広島東洋カープvs中日ドラゴンズは、3月8日(日)にマツダスタジアムで開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程プレイボール時間対戦カード
3/8(日)13:00広島東洋カープvs中日ドラゴンズ

広島東洋カープvs中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
3/8(日)
13:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

プロ野球2026のおすすめの視聴方法

