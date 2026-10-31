カネロvsエンビリはどこで見られる？無料配信はある？

ボクシングWBC世界スーパーミドル級タイトルマッチ、カネロ・アルバレス対クリスチャン・エンビリが日本時間2026年11月1日(日)に行われる。

本記事では、カネロvsエンビリはどこで見ることができるか。視聴方法の有無を紹介する。

カネロvsエンビリはどこで見られる？

ボクシングWBC世界スーパーミドル級タイトルマッチ、カネロ・アルバレス対クリスチャン・エンビリは、日本時間2026年11月1日(日)にサウジアラビア・リヤドで開催される。

同試合はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)ライブ配信となる。地上波テレビ放送を含め、そのほかのメディアでの放送・配信はない。

無料視聴方法

前述の通り、カネロvsエンビリはDAZNでのPPV配信となる。PPVチケットの購入が必須となり、無料での視聴はできない。

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。

PPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。カネロvsエンビリは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,500円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択

②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。