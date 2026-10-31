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【10/31(土)23:00～】カネロvsエンビリをライブ配信！DAZN PPVで視聴
Yuta Tokuma

【11月1日】カネロvsエンビリのテレビ放送・ネット配信予定

【ボクシング】WBC世界スーパーミドル級タイトルマッチ、カネロ・アルバレス対クリスチャン・エンビリのテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

ボクシングWBC世界スーパーミドル級タイトルマッチ、カネロ・アルバレス対クリスチャン・エンビリがサウジアラビア・リヤドで開催される。

カネロvsエンビリを配信！DAZN PPVで配信視聴はこちら

本記事では、カネロvsエンビリのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

カネロvsエンビリ｜テレビ放送・ネット配信

ボクシングWBC世界スーパーミドル級タイトルマッチ、カネロ・アルバレス対クリスチャン・エンビリは、日本時間2026年11月1日(日)にサウジアラビア・リヤドで開催される。

試合のもようはDAZN PPV(ペイ・パー・ビュー)でネット配信される。テレビ放送は地上波やBS/CSを含め予定されておらず、DAZNでの配信のみとなる。

イベントの配信開始時刻は10月31日(土)23:00を予定。カネロvsエンビリはメインカードで行われるため、日本では日付が変わり11月1日(日)早朝に行われる。

配信スケジュール・視聴条件

  • 配信日(日本時間)：2026年10月31日(土)
  • ライブ配信開始：23:00〜
  • 視聴プラットフォーム：DAZN(PPV独占配信)
  • PPV料金：3,500円
  • 購入条件：DAZN有料プラン加入者のみ購入可能

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。

カネロvsエンビリを配信！DAZN PPVで配信視聴はこちら

PPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。カネロvsエンビリは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,500円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

  • ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
  • ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
  • ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

【10/31(土)23:00～】カネロvsエンビリはDAZN PPVでライブ配信！今すぐ視聴視聴はこちら

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