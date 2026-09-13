本日、CANAL+とラ・リーガは、海賊行為対策に関する先進的な戦略的提携協定の締結を発表した。同協定は、ヨーロッパ、サハラ以南のアフリカ、そしてハイチを含む約50カ国を対象とする。

この協定は、世界的な放送事業者と主要なスポーツ大会運営組織との間で結ばれた、過去に類を見ないほど野心的な協力関係のひとつであり、今日のスポーツ産業が直面する最大の脅威のひとつに立ち向かうためのものである。





パリ・マドリード、2026年9月11日：CANAL+とラ・リーガは、放送事業者とスポーツ組織との間で前例のないこの取り組みを通じ、海賊行為対策における各々の専門知識、技術、そして措置の執行能力を結集する。両者はすでにこの分野で最も積極的かつ先進的に取り組んできた存在のひとつであるが、両パートナーはその取り組みを新たな水準へと引き上げ、スポーツの仕組みとその資金調達モデルを守るとともに、ファンに卓越したサッカー体験を提供し続けていく。

この協力により、両組織は情報を共有し、措置の執行戦略を調整し、複数の地域にまたがって活動する違法な配信ネットワークに対する対応を加速させることが可能となる。

ラ・リーガ会長のハビエル・テバスは次のように語った。「海賊行為はスポーツの未来が直面する最大の課題のひとつであり、いかなる組織も単独では立ち向かうことのできない問題です。だからこそ、このようなパートナーシップは極めて重要なのです。CANAL+と力を合わせることで、私たちは大会の価値を守り、放送事業者やクラブが行う投資を擁護し、ひいてはサッカーの未来を守るために、テクノロジーと情報、そして運営面での専門知識を結集させることになります」

CANAL+の最高経営責任者であるマキシム・サーダは次のように述べた。「このパートナーシップの前例のない規模は、CANAL+がコンテンツの海賊行為対策に置いている戦略的重要性を反映しています。海賊行為対策に最も熱心に取り組むスポーツリーグのひとつであるラ・リーガと、海賊行為がスポーツの仕組み全体を蝕むものだという共通の確信を、私たちのグループが分かち合っていることを、私は特に嬉しく思います。海賊行為対策における私たちの専門知識を結集することで、対応能力を大幅に強化していきます」

さらに彼はこう続けた。「例外なくスポーツ産業のすべての関係者、より広くは視聴覚産業および創造産業のすべての利害関係者が、海賊行為という災いに立ち向かう役割を担わなければなりません。CANAL+は、その責任を全面的に引き受けます。そしてこのパートナーシップは、業界のすべての関係者に対し、同様に行動するよう呼びかけるものです」





スポーツの未来を保証するためのスポーツコンテンツの価値保護

サッカーの試合の違法な放送はすべて、アマチュアであれプロであれ、スポーツの仕組み全体から、その発展に不可欠な重要な財源を奪う。それは、ユースアカデミーの資金調達やさまざまな規模のクラブへの支援から、世界最高のスポーツ大会を画面へと届ける視聴覚制作への投資に至るまでに及ぶ。

海賊行為はもはや放送権や著作権に関する問題にとどまらない。投資、革新、そして視聴覚権の長期的価値を蝕むことで、スポーツの持続可能性に対する最大の脅威のひとつとなっている。

スポーツを各々の成長戦略の中核に据えるCANAL+とラ・リーガは、海賊行為対策の取り組みを強化し、CANAL+の加入者とラ・リーガのファンの双方が楽しむスポーツコンテンツの保護を推進する決意である。





CANAL+とラ・リーガの長期的な関係を強化する歴史的協定

現在約70カ国で展開するCANAL+とラ・リーガは、スペインサッカーのコンテンツ配信を通じて長期的な関係を築いてきた。このパートナーシップはフランスで始まり、その後、ヨーロッパ、アフリカ、ハイチへと段階的に拡大し、同チャンネルの国際的な拡大とラ・リーガの大会が世界で得た人気と歩調を合わせて成長してきた。

この新たな戦略的提携は、その関係の自然な発展を示すものであり、協力の範囲をコンテンツ配信の枠を超えて広げ、スポーツ権の長期的価値を守り、この産業の持続可能な未来を支えるための共同作業を含むものとなる。





ファンと消費者の保護：CANAL+とラ・リーガの共通の取り組み

CANAL+とラ・リーガにとって、スポーツコンテンツを守ることは、ファンと消費者を守ることでもある。違法なサービスは、個人情報の窃盗、悪意あるソフトウェア、詐欺、そして規制されていないコンテンツへのアクセスなど、極めて現実的な危険にユーザーをさらすからである。海賊行為対策における共同の取り組みを強化することで、両パートナーは、世界で最も観られているサッカー大会のひとつへの、安全で信頼でき、高品質なアクセスをファンに提供することを目指している。

またこのパートナーシップは、革新、投資、創造性が報われ、ファンが安心して優れたスポーツコンテンツを楽しむことのできる、より健全なデジタルの仕組みを推進するという共通の取り組みを反映している。





ラ・リーガについて

ラ・リーガは、世界最大のサッカーのエコシステムである。20の公開スポーツ株式会社／ラ・リーガEAスポーツのクラブと、ラ・リーガ・ハイパーモーションの22クラブから構成される民間のスポーツ組織であり、プロサッカーの国内大会の運営を担う責任機関である。ラ・リーガは、16のソーシャルメディアプラットフォームを通じ、20の異なる言語で、世界中に2億6800万人を超えるフォロワーを擁している。本部はマドリード（スペイン）に置かれ、あらゆるスポーツ団体の中で最も広範な国際ネットワークを有し、8つの事務所を通じて35カ国に展開している。ラ・リーガは自らの財団を通じて社会活動を行っており、知的障害を持つサッカー選手のためのリーグを創設した世界初のプロサッカー連盟であった。そのリーグは「ラ・リーガ・ジェニュイン・モビー」という名称を持つ。





CANAL+について

CANAL+は、ヨーロッパとアフリカで主導的な地位を占める世界的なメディア・エンターテインメント企業である。4000万人を超える加入者が、最高の国内外の映画、ライブスポーツ、テレビシリーズなど多くのコンテンツを取り揃えたエンターテインメントプラットフォームCANAL+を楽しんでいる。CANAL+は70カ国以上で事業を展開し、従業員数は約15,000人に上る。

CANAL+は、制作、放送、配信、そして集約を含む視聴覚バリューチェーン全体で事業を行っている。ヨーロッパ、アフリカ、アジアにおける有料テレビ事業およびインターネット配信サービスに加え、統合グループには以下が含まれる。





アフリカの主導的なエンターテインメントプラットフォームであるMultiChoice Group、ヨーロッパの主導的な映画・テレビスタジオであり、世界規模の制作・配信能力を有するSTUDIOCANAL、映像・広告の配信および収益化のための独自かつ先進的な技術に支えられた主要な国際動画プラットフォームであるDailymotion、多様なコンテンツとチャンネルの制作・配信を専門とする制作・配信会社であるCANAL+ Distribution、さらにアフリカにおけるCANAL+ Telecom Africaおよびフランスの海外県・地域におけるCANAL+ Telecomを通じた通信サービスである。

またCANAL+は、北欧諸国の主導的なエンターテインメントサービス提供事業者であるViaplay、東南アジアで最も有力なインターネット配信（OTT）サービス提供事業者のひとつであるViu、そしてフランスの主導的な映画館グループのひとつであるUGCの少数株式を保有している。