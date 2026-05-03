世界卓球2026はテレ東で見れる？テレビ東京の放送予定・中継時間・配信情報まとめ

世界トップレベルの卓球選手が集結する世界卓球2026。日本代表の戦いに注目が集まる中、「テレ東で見れるのか」「テレビ東京の放送はいつなのか」といった中継情報への関心も高まっている。

本記事では、テレビ東京(テレ東)における放送予定や中継時間について紹介する。

世界卓球2026はテレ東で見れる？

世界卓球2026(ロンドン大会)は、日本国内ではテレビ東京系列を中心とした地上波・BS放送で視聴可能となる。ただし、全試合がテレビで放送されるわけではなく、大会序盤はネット配信が中心、終盤にかけてテレビ中継が本格化する構成となっている。

テレ東(テレビ東京)では、日本代表が出場する注目カードを中心に放送予定。特に5月2日以降の試合は地上波での中継が増える見込みで、ゴールデン帯を軸に編成される点が特徴だ。BSテレ東でも補完的に放送が行われ、昼間帯や夜間帯など複数の時間帯で試合をチェックできる。

一方で、4月28日から5月1日にかけての大会前半(ステージ1B)はテレビ中継が行われず、配信のみでの視聴となる。日本戦を含む全試合を追いたい場合は、『U-NEXT』でのライブ配信を併用する必要がある。

このように、テレ東で視聴できるのは主に大会後半の日本戦が中心。序盤から決勝までを見逃さずチェックするには、テレビ放送とネット配信を組み合わせた視聴が重要となる。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月2日 (土) 18:30 21:00 17:50 5月3日 (日) 18:30 12:00 20:20 5月4日 (月・祝) 20:30 17:56 17:50 5月5日 (火・祝) 18:25 21:00 17:50 5月6日 (水) 未定 未定 17:50 5月7日 (木) 未定 未定 17:50 5月8日 (金) 未定 未定 17:50 5月9日 (土) 未定 未定 17:50 5月10日 (日) 未定 未定 18:50

※テレビ放送の5月6日以降の詳細スケジュールは随時更新予定

世界卓球2026に出場する日本人選手は？

世界卓球2026ロンドン大会(団体戦)に出場する日本代表メンバーが発表され、男女ともに精鋭5名ずつ、計10名が名を連ねた。近年の国際大会で結果を残してきた主力に加え、若手の台頭も見られる構成となっており、男女ともに上位進出が期待される布陣となっている。

男子は張本智和と松島輝空を軸とした布陣。世界トップクラスの実力を持つ張本に加え、全日本王者の松島がエース格として並び立つ。さらに宇田幸矢、戸上隼輔、篠塚大登といった実績十分の選手が揃い、「歴代最強クラス」とも評される総合力の高さが特徴だ。

女子は張本美和と早田ひなを中心とした構成。世界ランキング上位に位置する張本美和、パリ五輪銅メダリストの早田ひなに加え、橋本帆乃香のカットスタイルや長﨑美柚の安定感、そして初代表の面手凛といった多彩なタイプが揃う。戦術の幅広さがチームの強みとなる。

男子は岸川聖也監督、女子は中澤鋭監督が指揮を執り、団体戦での総合力が試される大会となる。各選手のコンディションと起用が勝敗を左右する中、日本代表の戦いぶりに注目が集まる。

男子代表：張本智和、松島輝空、宇田幸矢、戸上隼輔、篠塚大登

女子代表：張本美和、早田ひな、面手凛、橋本帆乃香、長﨑美柚

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。