NBAプレーオフ2026はアマゾンプライムビデオで見れる？視聴方法・料金・無料体験まとめ

NBAの頂点を決めるポストシーズン「NBAプレーオフ2026」が、日本時間2026年4月15日のプレーイン・トーナメントから開幕する。

本記事では、NBAプレーオフ2026のAmazon Prime Videoでの視聴方法について紹介する。

NBAプレーオフ2026はAmazon Prime Videoで見れる？

NBAの頂点を決めるプレーオフ2026は、日本時間4月15日のプレーイン・トーナメントからスタートする。国内では複数の動画配信サービスを通じて視聴可能だが、その中でも注目されているのがAmazon Prime Videoでの配信状況だ。

結論から言えば、Amazon Prime VideoではNBAプレーオフ2026の一部試合を視聴できる。特にプレーイン・トーナメント全試合に加え、カンファレンス決勝やNBAファイナルといった注目カードが配信対象となっており、主要試合を押さえたいユーザーに適したサービスとなっている。

ただし、すべての試合が配信されるわけではなく、全試合を網羅したい場合はNBA League Passなど他サービスとの併用が必要となる。視聴範囲と料金のバランスを踏まえ、自身の観戦スタイルに合った選択が重要だ。

サービス 配信範囲 料金(税込) 視聴ページ Amazon Prime Video プレーイン全試合／一部プレーオフ／西決勝／NBAファイナル 月額600円／年額5,900円 視聴はこちら NBA League Pass プレーイン〜NBAファイナル全試合 月額3,190円〜 視聴はこちら

NBAプレーオフ2026の試合日程は？

NBAのポストシーズンは、レギュラーシーズン終了後すぐに開幕し、約2カ月間にわたって優勝争いが展開される。2026年も例年と同様に、プレーイン・トーナメントを起点として、本戦トーナメント、そしてNBAファイナルへと進む構成となっている。

プレーイン・トーナメントは4月中旬に開催され、この結果を受けてプレーオフ本戦がスタート。各カンファレンスの代表を決める戦いが続き、最終的に東西王者によるファイナルで年間王者が決定する。

NBAファイナルは6月上旬に開幕し、シリーズが最終戦までもつれた場合は6月下旬まで実施。シーズンの総決算として、世界中のファンが注目するハイレベルな戦いが繰り広げられる。

フェーズ 日程(日本時間) プレーイン・トーナメント 2026年4月15日(水)〜4月18日(土) プレーオフ本戦開始 2026年4月19日(日) NBAファイナル開幕 2026年6月5日(金) シーズン終了(最大) 2026年6月21日(日)

NBAプレーオフ2026でプレーする日本人は？

NBAプレーオフ2026に出場する日本人選手は、ロサンゼルス・レイカーズに所属する八村塁のみとなっている。世界最高峰の舞台に立つ唯一の日本人として、その存在に大きな注目が集まる。

レイカーズはレギュラーシーズンを53勝29敗で終え、ウェスタン・カンファレンス4位でプレーオフ進出を確定。1回戦では第5シードのヒューストン・ロケッツと対戦し、日本時間4月19日に初戦を迎える予定だ。

八村は今季、キャリア屈指のパフォーマンスを披露。特に3ポイント成功率44.3パーセントはリーグ上位に位置し、チーム内でもトップの精度を記録するなど、攻撃面で重要な役割を担っている。主力に負傷者が出る中、得点源としての存在感はさらに高まっている。

一方、シカゴ・ブルズの河村勇輝は2ウェイ契約で在籍しているものの、チームはカンファレンス下位に終わりポストシーズン進出を逃した。また、2ウェイ契約のままではプレーオフ出場が認められないため、今大会での出場はない。

八村は「最高レベルの舞台」と語り、日本のファンや次世代の選手に向けたメッセージも発信。日本人として唯一のプレーオフ出場選手として、その活躍に期待がかかる。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』でもNBAプレーオフ2026の試合が視聴可能。中継対象は一部の試合となるが、無料体験期間が30日間用意されており、期間中は対象試合が見放題となる。。無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば支払いは発生しない。

Amazonプライムビデオ登録ページで「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始

NBA ドコモ

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOW／WOWOWオンデマンド

『WOWOW』では、プレーオフ1回戦最大14試合、カンファレンス・セミファイナル最大7試合、カンファレンス・ファイナル最大7試合の生中継を予定。『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。また、WOWOWに加入している人は追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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