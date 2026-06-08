NHKが中継する試合については、テレビがなくてもNHKプラスを利用して視聴できる可能性がある。

一方で、NHKプラスですべての試合が見られるわけではなく、配信対象試合や利用条件には注意が必要だ。

本記事では、W杯2026はNHKプラスでの視聴可否、対応試合、登録方法、利用時の注意点について紹介する。

ワールドカップはNHKプラスで見れる？対応試合は？

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W杯2026はNHKプラス(現NHK ONE)でも一部試合のライブ配信および見逃し配信が予定されている。ただし、配信対象となるのはNHK地上波で中継される試合のみで、全104試合を視聴できるわけではない。

現時点では、日本代表戦の一部や開幕戦、準決勝、3位決定戦、決勝戦などを含む計34試合が配信予定となっている。

日本代表戦では、グループステージ第1戦のオランダ戦、第3戦のスウェーデン戦が配信対象となる見込みだ。一方、第2戦のチュニジア戦はNHK BSでの中継予定となっているため、NHK ONEでは視聴できない。

項目 内容 配信試合数 34試合予定 日本代表第1戦(対オランダ) ○ 日本代表第2戦(対チュニジア) × 日本代表第3戦(対スウェーデン) ○ 開幕戦 ○ 準決勝 一部配信予定 3位決定戦 ○ 決勝戦 ○

日本代表戦や決勝トーナメントを中心に無料で視聴したい人には便利なサービスだが、全試合を追いかけたい場合は『DAZN』など他サービスとの併用が必要となる。

ワールドカップをNHKプラスで見る際の注意点は？

W杯2026をNHKプラス(NHK ONE)で視聴する場合は、事前の利用登録が必要となる。

NHK ONEは誰でもすぐに利用できるサービスではなく、NHKの受信契約を確認したうえでアカウント連携を行う必要があるためだ。

利用するには「NHK ONEアカウント」と「受信契約アカウント」の連携が必要となり、登録完了まで数日かかる場合がある。開幕直前や日本代表戦当日に手続きを始めると、すぐに利用できない可能性もあるため、早めの準備をおすすめしたい。

また、受信契約の確認が完了していない状態でも一部視聴は可能だが、画面上には「受信契約情報の登録をお願いします」といったメッセージが表示され続ける。快適に視聴するためにも、開幕前にアカウント登録と契約確認を済ませておくと安心だ。

NHKプラスの登録方法は？ワールドカップに間に合う？

W杯2026をNHKプラス(NHK ONE)で視聴する場合は、事前にアカウント登録と受信契約の確認を済ませておく必要がある。

登録には数日かかる場合もあるため、日本代表戦や決勝トーナメント直前ではなく、開幕前の準備がおすすめだ。

登録手順は以下の通り。

NHK ONEアプリをダウンロードする

「新規登録はこちら」からメールアドレスを登録する

届いた認証コードを入力し、パスワードを設定する

NHK ONEアカウントを作成する

受信料の窓口サイトで受信料アカウントを作成する

受信料のお客様番号や契約者情報を入力する

本人確認書類をアップロードする

受信料アカウントとNHK ONEアカウントを連携する

ログイン後にW杯配信を視聴する

なお、NHK ONEアカウントのみ作成した状態でも視聴自体は可能だが、「受信契約情報の登録をお願いします」といったメッセージが表示される場合がある。

快適にW杯を楽しむためにも、開幕前にアカウント連携まで完了させておきたい。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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