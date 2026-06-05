DAZN SOCCERでW杯2026は見れる？日本代表戦や全104試合の配信内容まとめ

4年に一度のサッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』が2026年6月に開催される。

本記事では、『DAZN SOCCER』のワールドカップ視聴可否について紹介する。

DAZN SOCCERでワールドカップは見れる？

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『DAZN SOCCER』では、FIFAワールドカップ2026を視聴可能だ。2026年6月12日(金)に開幕する北中米ワールドカップについて、DAZNは大会全104試合をライブおよび見逃し配信する予定となっており、『DAZN SOCCER』加入者も対象となる。

今大会には日本代表をはじめ、前回王者アルゼンチンやフランス、ブラジル、イングランド、スペインなど世界各国の強豪国が出場。グループステージから決勝まで、すべての試合をDAZNで視聴できるため、ワールドカップを存分に楽しみたいサッカーファンにとって大きな魅力と言える。

また、日本代表戦についてはDAZNアカウントを無料登録するだけで視聴できる無料配信枠が用意される予定だ。そのため、日本代表の試合だけを観戦したい場合は有料プランへの加入が不要となる可能性が高い。

一方で、アルゼンチンやフランス、ブラジルなど海外強豪国の試合を含め、大会全体を視聴したい場合は『DAZN SOCCER』または『DAZN Standard』への加入が必要となる。日本代表戦だけでなく、優勝争いやスター選手たちの活躍も見逃したくない場合は、有料プランを検討しておきたい。

項目 内容 大会名 FIFAワールドカップ2026 開幕日 2026年6月12日(金) 配信試合数 全104試合 配信形式 ライブ配信・見逃し配信 日本代表戦 無料配信予定 海外強豪国の試合 有料プラン加入で視聴可能 対象プラン DAZN SOCCER、DAZN Standard

DAZN SOCCERの料金はいくら？お得なキャンペーン情報もチェック

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『DAZN SOCCER』は、サッカーコンテンツのみを楽しみたいユーザー向けに提供されている年間契約型プラン。利用料金は月額2,600円(税込)で、1年間利用した場合の総額は31,200円(税込)となる。

本プランでは、明治安田Jリーグや欧州主要リーグ、AFC主催大会に加え、FIFAワールドカップ2026全104試合も視聴可能。サッカー観戦を目的にDAZNへ加入するユーザーにとっては、コストを抑えながら主要大会を楽しめる選択肢となっている。

なお、『DAZN SOCCER』は年間契約専用プランとして提供されており、月単位で解約できるプランは用意されていない。契約期間中は継続利用が前提となるため、加入前に内容を確認しておきたい。

また、2026年7月20日(月・祝)23:59までは期間限定の加入キャンペーンを実施中。対象期間内に申し込むことで、最初の3カ月間は月額980円(税込)で利用できるため、通常料金よりもお得にスタートできる。

キャンペーン適用時の初年度支払額は26,340円(税込)となり、通常加入時より4,860円安く利用可能だ。新規加入者だけでなく、現在DAZNを退会しているユーザーの再加入も対象となるため、復帰を検討している人にもメリットが大きい。

欧州サッカーの開幕シーズンやFIFAワールドカップ2026に向けて加入を考えている場合は、割引が適用されるキャンペーン期間中に申し込んでおくとよいだろう。

項目 内容 利用料金 月額2,600円(税込) 契約方式 年間契約(月々払い) 年間支払額 31,200円(税込) 販売終了予定 2026年8月30日(日) 契約途中の解約 不可 割引キャンペーン期間 2026年7月20日(月・祝)23:59まで キャンペーン適用料金 最初の3カ月間は月額980円(税込) 初年度支払額(割引適用時) 26,340円(税込) 対象ユーザー 新規加入者・再加入者

DAZN SOCCERでの視聴がおすすめな人は？

『DAZN SOCCER』は、ワールドカップ期間中だけ加入するのではなく、Jリーグや欧州サッカーも継続して視聴したい場合には、高い満足度が期待できる。

特に、明治安田Jリーグ(J1・J2・J3)やWEリーグ、AFC主催大会に加え、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンなどの海外主要リーグも視聴したい人にとっては有力な選択肢となる。

ワールドカップだけでなく、Jリーグや欧州サッカーの新シーズンまで見据えているなら、『DAZN SOCCER』はコストパフォーマンスに優れた選択肢のひとつとなるだろう。

DAZN SOCCERの申し込み方法

『DAZN SOCCER』への加入手続きはオンラインで完結する。スマートフォンやパソコンから公式サイトへアクセスし、必要事項を入力するだけで登録が完了するため、初めてDAZNを利用する場合でも難しい操作は必要ない。

ただし、『DAZN SOCCER』は通常のDAZNプランとは異なり、DAZNアプリ内からは申し込みできない。加入を希望する場合は、必ずWebブラウザから公式サイトへアクセスして手続きを進める必要がある。

また、決済方法にも注意が必要だ。クレジットカードなど一般的な支払い方法には対応している一方で、モバイルキャリア決済には対応していない。あらかじめ利用可能な支払い方法を確認しておくとスムーズに登録できるだろう。

現在『DAZN Standard』など他のDAZNプランを契約しているユーザーは、契約状況によって切り替え方法が異なる場合がある。既存契約が残っているケースでは、新プランの適用タイミングが異なることもあるため、事前に確認しておきたい。

なお、『DAZN SOCCER』は2026年8月30日(日)までの期間限定販売となっている。加入を検討している場合は、受付終了前に手続きを済ませておこう。

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」を選ぶ メールアドレスを入力 氏名やパスワードなどのアカウント情報を登録 支払い方法を設定 登録完了後に視聴開始

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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