今大会は『DAZN』などネット配信中心で視聴するユーザーも増えるとみられており、スマートテレビ非対応モデルや古い液晶テレビでも視聴できるのか注目されている。

本記事では、古いテレビでもW杯2026を視聴する方法をはじめ、必要なデバイスや接続機器について紹介する。

古いテレビでもサッカーワールドカップは見られる？

FIFA

結論から言えば、古いテレビでも外部機器を追加することで、FIFAワールドカップ2026を視聴することは十分可能だ。

特に『DAZN』などのネット配信は、テレビ本体がスマートテレビでなくても、Fire TV StickやChromecastなどのストリーミング端末を接続することで視聴できるケースが多い。

Fire TV Stick・Chromecastを使う方法

最も手軽なのが、Fire TV StickやChromecastをテレビへ接続する方法だ。

HDMI端子付きテレビであれば、ストリーミング端末を接続し、Wi-Fiへ繋ぐだけで『DAZN』やNHK系配信アプリを利用できるようになる。

工事不要で導入しやすく、数千円程度から始められる点も魅力。比較的古い液晶テレビでも利用できるケースが多い。

ただし、ライブスポーツ配信は通信負荷が高いため、快適視聴には20Mbps以上の安定した通信速度が推奨される。

HDMI端子がない古いテレビの場合

ブラウン管テレビなど、HDMI端子を搭載していないモデルでも視聴できる場合はある。

その場合は「HDMI to RCA変換アダプタ」を利用することで、Fire TV Stickなどを赤・白・黄色のRCA端子へ変換接続できる。

特に動画配信サービスを利用する場合は、著作権保護規格「HDCP」に対応した変換機を選ぶことが重要。

なお、変換接続時は通常のHDMI接続より画質や安定性が落ちやすいため、可能であればHDMI搭載テレビ環境のほうが快適だ。

4K放送で視聴する場合

NHK BSプレミアム4K(BSP4K)などで高画質視聴したい場合は、追加機器条件がやや厳しくなる。

4K放送視聴には、4K対応テレビだけでなく、4KチューナーやBS4K対応アンテナなども必要となるケースがある。

また、2018年以前の4Kテレビでは、4K画面には対応していてもBS4Kチューナーを内蔵していないモデルも多い。その場合は外付け4Kチューナー追加が必要となる。

古いテレビでも視聴方法次第でW杯2026を十分楽しめるため、まずはテレビ背面のHDMI端子有無や、現在のネット環境を確認しておきたい。

サッカーワールドカップをテレビで見る際に必要なデバイスは？

FIFAワールドカップ2026をテレビの大画面で視聴する場合、視聴方法によって必要なデバイスは大きく異なる。

特に『DAZN』のネット配信を利用する場合は、テレビ自体がインターネット対応していなくても、外部デバイスを追加することで視聴できるケースが多い。

最も一般的なのは、Fire TV StickやChromecastなどのストリーミング端末をテレビへ接続する方法だ。これらをHDMI端子へ接続し、Wi-Fi設定とアプリログインを行うことで、古い液晶テレビでもネット配信を視聴できるようになる。

一方、最近のスマートテレビでは、Android TVやGoogle TVなどのOSを搭載しているモデルも多く、外部端末なしで直接アプリをインストールできるケースも。

さらに、HDMI端子非搭載の古いテレビでも、「HDMI-RCA変換アダプタ」を利用することで、Fire TV Stickなどを接続できる場合がある。ただし、動画配信サービス視聴時は著作権保護規格「HDCP」に対応した変換機を選ぶ必要がある点には注意したい。

また、NHK BSプレミアム4K(BSP4K)などで4K放送視聴を行う場合は、4Kテレビだけでなく、4KチューナーやBS4K対応アンテナなども必要となるケースがある。

視聴方法 必要デバイス 特徴 ネット配信視聴 Fire TV Stick

Chromecast

Apple TV HDMI接続で簡単導入 スマートテレビ視聴 Android TV

Google TV搭載テレビ アプリ直接インストール可能 古いテレビ利用 HDMI-RCA変換アダプタ RCA端子テレビでも接続可能 4K放送視聴 4Kチューナー

BS4K対応アンテナ BSP4K高画質視聴向け ミラーリング視聴 HDMI変換アダプタ

AirPlay

Google Cast スマホ画面をテレビへ出力可能

W杯期間中は日本代表戦や決勝戦でアクセス集中も予想されるため、デバイス選びだけでなく、安定したWi-Fi環境や有線LAN接続も合わせて準備しておきたい。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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