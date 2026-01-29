パ・リーグTVは無料で見れる？月額料金はいくら？視聴方法・有料プランとの違い・加入手順

パ・リーグTVは、パ・リーグ6球団の主催試合を中心にライブ配信や見逃し配信、豊富なアーカイブ映像を楽しめる公式サービスだ。

本記事では、パ・リーグTVの無料視聴、月額料金について紹介する。

パ・リーグTVは無料で見れる？

パ・リーグTVで試合中継(ライブ配信や見逃し配信)をフルで視聴するには、有料会員登録が必要となる。ただし、すべてのコンテンツが完全有料というわけではなく、一部の動画は無料でも楽しむことが可能だ。

会員登録のみ(有料プラン未加入)の状態、あるいは未ログインの状態でも、ダイジェスト映像やヒーローインタビュー、ベストプレー集、珍プレー好プレー、始球式の映像、特集企画などは無料公開されている。これらはパ・リーグTV公式サイトに加え、公式YouTubeチャンネルでも視聴できるため、気軽にチェックできるのが特徴だ。

一方で、試合のフル中継や見逃し配信を通して楽しみたい場合は有料プランへの加入が前提となる。まずは無料で視聴できるコンテンツを活用し、サービスの雰囲気や使い勝手を確認したうえで、有料会員への登録を検討するとよいだろう。

パ・リーグTVの月額料金は？

パ・リーグTVの月額料金は、利用者の属性や視聴スタイルによって異なる。基本となるのは「パ・リーグ見放題パック」だが、球団公式ファンクラブ会員であれば割引価格が適用され、通常よりも安く利用できる。

いずれのプランでも、パ・リーグ6球団が主催する一軍・二軍の試合をライブ配信や見逃し配信で視聴できる点は共通しており、シーズンを通して試合を追いたいファンにとってはコストパフォーマンスの高いサービスと言える。

区分 月額料金(税込) 対象ユーザー 備考 パ・リーグ見放題パック 1,595円 すべての利用者 基本プラン。全試合ライブ・見逃し配信に対応 ファンクラブ会員特別価格 1,045円 パ・リーグ球団ファンクラブ会員 会員番号の認証が必要。通常より月額550円割引

ファンクラブ会員特別価格を利用すれば、年間で見ると6,000円以上の差が生まれるため、特定の球団を応援しているファンにとってはメリットが大きい。すでにファンクラブに加入している場合は、割引プランの利用を前提に検討すると良いだろう。

なお、月額プランとは別に、1日限定で利用できる「1dayチケット(660円)」も用意されているが、継続的に視聴する場合は月額プランの方が割安となる。

パ・リーグTVの入会手順

パ・リーグTVの入会手続きは、いずれも公式サイト(ブラウザ)から行う必要がある。iOS/Androidアプリからは有料プランの申し込みや解約はできないため、事前に把握しておきたい。

登録は数分で完了し、手続き後すぐに視聴を開始できる。基本的な流れは以下の通りだ。

公式サイトにアクセス し「利用登録はこちら」または「パ・リーグTV会員登録」を選択

し「利用登録はこちら」または「パ・リーグTV会員登録」を選択 メールアドレスとパスワードを設定し新規アカウントを作成

登録メールアドレスに届く認証番号を入力

再度ログインし、氏名や生年月日などの基本情報を入力

ファンクラブ会員の場合は球団名と会員番号を入力(任意)

クレジットカード情報を入力し確認画面へ進む

内容を確認して登録完了

新規登録時の支払い方法は原則クレジットカード決済のみとなる。日割り計算は行われないため、月初に近いタイミングでの登録がおすすめだ。