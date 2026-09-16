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DAZN logo(C)Getty images
【アジア大会】サッカー男子日本戦はU-NEXTがライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

男子サッカーU-21日本代表のアジア大会はDAZNで見れる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

日本U21

【アジア大会2026男子サッカー】U21日本代表戦はDAZNで見れる？地上波・TVer・U-NEXTの中継予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーでは、U-21日本代表が出場する。

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本記事では、アジア大会2026男子サッカー・U-21日本代表戦のDAZN配信について紹介する。

アジア競技大会 サッカー男子の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーでは、U-21日本代表がグループステージから決勝トーナメント進出を目指して戦う。

日本はグループステージでホンコン・チャイナ、キルギス、タイと対戦。3試合はいずれも豊田スタジアムで行われ、キックオフは19:30を予定している。

グループステージを突破した場合は、9月26日(土)の準々決勝、9月30日(水)の準決勝を経て、10月3日(土)の3位決定戦または決勝へ進む。

日程

ラウンド

対戦カード

試合開始

会場

9月16日(水)

グループステージ第1戦

日本 vs ホンコン・チャイナ

19:30

豊田スタジアム

9月20日(日)

グループステージ第2戦

日本 vs キルギス

19:30

豊田スタジアム

9月23日(水・祝)

グループステージ第3戦

日本 vs タイ

19:30

豊田スタジアム

9月26日(土)

準々決勝

未定

未定

豊田スタジアム

9月30日(水)

準決勝

未定

未定

長居陸上競技場

10月3日(土)

3位決定戦／決勝

未定

未定

豊田スタジアム

※準々決勝以降は、日本代表が勝ち進んだ場合に出場する。

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アジア競技大会 サッカー男子はDAZNで配信される？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーは、DAZNでは配信されない

U-21日本代表戦を含む男子サッカーは、U-NEXTでライブ配信・見逃し配信が行われる予定。また、日本代表の注目試合はTBS系列で地上波生中継され、地上波放送対象試合はTVerでも無料リアルタイム配信される。

DAZNでは「AFC U23アジアカップ」など一部の年代別代表大会を配信しているが、アジア競技大会は放映権が異なるため配信対象外となる。

放送・配信サービス

男子サッカーの中継予定

DAZN

配信なし

U-NEXT

ライブ配信・見逃し配信

TBS系列

日本代表の注目試合を地上波放送

TVer

TBS系列の放送対象試合を無料リアルタイム配信

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アジア競技大会 サッカー男子日本戦の中継予定

男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/16(水)19:30

日本 vs ホンコン・チャイナ

TBS系列

U-NEXT
TVer

9/20(日)19:30

キルギス vs 日本

TBS系列

U-NEXT

9/23(水・祝)19:30

日本 vs タイ

TBS系列

U-NEXT

9/26(土)15:00/19:30

準々決勝

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

9/30(水)15:00/19:30

準決勝

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

10/3(土)15:00

3位決定戦

未定

U-NEXT

10/3(土)19:30

決勝

TBS系列

U-NEXT

※第2戦以降のTVer配信予定は未発表。
※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

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サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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