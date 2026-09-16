男子サッカーU-21日本代表のアジア大会はDAZNで見れる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーでは、U-21日本代表が出場する。
本記事では、アジア大会2026男子サッカー・U-21日本代表戦のDAZN配信について紹介する。
アジア競技大会 サッカー男子の試合日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーでは、U-21日本代表がグループステージから決勝トーナメント進出を目指して戦う。
日本はグループステージでホンコン・チャイナ、キルギス、タイと対戦。3試合はいずれも豊田スタジアムで行われ、キックオフは19:30を予定している。
グループステージを突破した場合は、9月26日(土)の準々決勝、9月30日(水)の準決勝を経て、10月3日(土)の3位決定戦または決勝へ進む。
日程
ラウンド
対戦カード
試合開始
会場
9月16日(水)
グループステージ第1戦
日本 vs ホンコン・チャイナ
19:30
豊田スタジアム
9月20日(日)
グループステージ第2戦
日本 vs キルギス
19:30
豊田スタジアム
9月23日(水・祝)
グループステージ第3戦
日本 vs タイ
19:30
豊田スタジアム
9月26日(土)
準々決勝
未定
未定
豊田スタジアム
9月30日(水)
準決勝
未定
未定
長居陸上競技場
10月3日(土)
3位決定戦／決勝
未定
未定
豊田スタジアム
※準々決勝以降は、日本代表が勝ち進んだ場合に出場する。
アジア競技大会 サッカー男子はDAZNで配信される？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーは、DAZNでは配信されない。
U-21日本代表戦を含む男子サッカーは、U-NEXTでライブ配信・見逃し配信が行われる予定。また、日本代表の注目試合はTBS系列で地上波生中継され、地上波放送対象試合はTVerでも無料リアルタイム配信される。
DAZNでは「AFC U23アジアカップ」など一部の年代別代表大会を配信しているが、アジア競技大会は放映権が異なるため配信対象外となる。
放送・配信サービス
男子サッカーの中継予定
DAZN
配信なし
ライブ配信・見逃し配信
TBS系列
日本代表の注目試合を地上波放送
TVer
TBS系列の放送対象試合を無料リアルタイム配信
アジア競技大会 サッカー男子日本戦の中継予定
男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/16(水)19:30
日本 vs ホンコン・チャイナ
TBS系列
U-NEXT
9/20(日)19:30
キルギス vs 日本
TBS系列
9/23(水・祝)19:30
日本 vs タイ
TBS系列
9/26(土)15:00/19:30
準々決勝
TBS系列
9/30(水)15:00/19:30
準決勝
TBS系列
10/3(土)15:00
3位決定戦
未定
10/3(土)19:30
決勝
TBS系列
※第2戦以降のTVer配信予定は未発表。
※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。
サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。