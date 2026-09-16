男子サッカーU-21日本代表のアジア大会はDAZNで見れる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーでは、U-21日本代表が出場する。

本記事では、アジア大会2026男子サッカー・U-21日本代表戦のDAZN配信について紹介する。

アジア競技大会 サッカー男子の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーでは、U-21日本代表がグループステージから決勝トーナメント進出を目指して戦う。

日本はグループステージでホンコン・チャイナ、キルギス、タイと対戦。3試合はいずれも豊田スタジアムで行われ、キックオフは19:30を予定している。

グループステージを突破した場合は、9月26日(土)の準々決勝、9月30日(水)の準決勝を経て、10月3日(土)の3位決定戦または決勝へ進む。

日程 ラウンド 対戦カード 試合開始 会場 9月16日(水) グループステージ第1戦 日本 vs ホンコン・チャイナ 19:30 豊田スタジアム 9月20日(日) グループステージ第2戦 日本 vs キルギス 19:30 豊田スタジアム 9月23日(水・祝) グループステージ第3戦 日本 vs タイ 19:30 豊田スタジアム 9月26日(土) 準々決勝 未定 未定 豊田スタジアム 9月30日(水) 準決勝 未定 未定 長居陸上競技場 10月3日(土) 3位決定戦／決勝 未定 未定 豊田スタジアム

※準々決勝以降は、日本代表が勝ち進んだ場合に出場する。

アジア競技大会 サッカー男子はDAZNで配信される？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーは、DAZNでは配信されない。

U-21日本代表戦を含む男子サッカーは、U-NEXTでライブ配信・見逃し配信が行われる予定。また、日本代表の注目試合はTBS系列で地上波生中継され、地上波放送対象試合はTVerでも無料リアルタイム配信される。

DAZNでは「AFC U23アジアカップ」など一部の年代別代表大会を配信しているが、アジア競技大会は放映権が異なるため配信対象外となる。

放送・配信サービス 男子サッカーの中継予定 DAZN 配信なし U-NEXT ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 日本代表の注目試合を地上波放送 TVer TBS系列の放送対象試合を無料リアルタイム配信

アジア競技大会 サッカー男子日本戦の中継予定

男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/16(水)19:30 日本 vs ホンコン・チャイナ TBS系列 U-NEXT

TVer 9/20(日)19:30 キルギス vs 日本 TBS系列 U-NEXT 9/23(水・祝)19:30 日本 vs タイ TBS系列 U-NEXT 9/26(土)15:00/19:30 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/30(水)15:00/19:30 準決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 10/3(土)15:00 3位決定戦 未定 U-NEXT 10/3(土)19:30 決勝 TBS系列 U-NEXT

※第2戦以降のTVer配信予定は未発表。

※準々決勝以降は日本が進出した場合。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。